De empresarios y transformadores sociales a investigados por corrupción, la trama de ‘Listo Wallet’

Un año y medio después de la denuncia del exsubadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) Luis Stoute por supuesta corrupción en la entidad, la Procuraduría General de la Nación aprehendió ayer al exdirector Luis Ricardo Oliva Ramos, a los empresarios Budy y Ralph Attie D’Jamous y a la abogada Janice Becerra. Tras la aprehensión, efectuada en horas de la madrugada, los investigados fueron trasladados a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) por la posible comisión de los delitos de corrupción de funcionarios, peculado y asociación ilícita para delinquir, informó el Ministerio Público. El delito está relacionado a la gestión de los pagos del Vale Digital que surgió durante la pandemia de la covid -19, durante la administración del expresidente Laurentino ‘Nito’ Cortizo. En su momento, Stoute denunció en una entrevista de la televisora TVN, que a través de la plataforma se le dieron derechos exclusivos a dos empresas, lo que denunció ante el excontralor Gerardo Solís, quien supuestamente le respondió con burlas y al solicitar una cita con Cortizo tampoco le fue concedida, comentó.

Los hechos

A través de la empresa Fintek, cuyo presidente en ese entonces era Ariel Eskenazi Esses, su tesorero Irvind Edwin Carrasco y su directora Daniela Abadi de Eskenazi, según el Registro Público, supuestamente se lucraba con el software propiedad; “Listo Wallet”, mediante el cual los ciudadanos recibían el Vale Digital, así como el programa de subsidio educativo PASE - U, denunció Stoute. Esta plataforma de la AIG presentaba problemas en su funcionamiento como billetera digital, la misma que hoy es investigada por el Ministerio Público como parte de esta operación “Espejo de Cristal”. Stoute, también reveló que la empresa “Zertifica” que habría incumplido su contrato que eran revisados por Oliva y Janice.

Empresarios y líderes de la ‘transformación’

Los hermanos Ralph y Budy y Attie D’Jamous aparecen en más de una veintena de sociedades anónimas dedicadas a la administración de bienes raíces, como por ejemplo Plaza Durex, S.A. y Panamá Business Center, S.A., Gravity Sports, .S.A., una sociedad dedicada a la venta de calzados. También la empresa Tahona de France, S.A. constituída en 2021 en la que ambos hermanos son directivos, y que es la razón social de la panadería francesa Maison Kayser, ubicada en un concurrido centro comercial en la avenia Israel, según el aviso de operación Panamá Emprende, así como el Registro Público. También ambos son directivos de la Prestige Latinoamérica, S.A. dedicada a la compra y venta al por mayor y menor de zapatos y perfumería, maletines y accsorios. Por su parte, Ralph, es el representante de AYAYAI. COM, S.A., proveedora de internet y publicidad, solo por mencionar algunos ejemplos. Mientras, el exfuncionario Oliva, se describió como un ingeniero electrónico en telecomunicaciones, abogado, “hijo de una maestra y transportista” con “muchas ganas de transformar el país usando todas mis capacidades”. Según lo describe un podcast de Anabel Nahem transmitido el 30 de abril de 2024, cuando aspiraba a diputado por el distrito de San Miguelito. “Mi sueño es ser empresario y quiero inventar algo”, dijo Oliva, quien se describió como una persona que vivía “bastante bien económicamente” porque ya tenía unas ocho empresas y fundaciones y clínicas para “ayudar a los jóvenes”. Mientras que la abogada Janice Mallen Becerra Ho, también exfuncionaria de la AIG, era conocida por sus intervensiones en redes sociales como parte de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain.

‘Procedimiento innecesario’