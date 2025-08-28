De empresarios y transformadores sociales a investigados por corrupción, la trama de ‘Listo Wallet’

A través de la empresa Fintek, cuyo presidente en ese entonces era Ariel Eskenazi Esses, su tesorero Irvind Edwin Carrasco y su directora Daniela Abadi de Eskenazi, según el Registro Público, supuestamente se lucraba con el <i>software </i>propiedad; 'Listo Wallet', mediante el cual los ciudadanos recibían el Vale Digital, así como el programa de subsidio educativo PASE - U, denunció Stoute.Esta plataforma de la AIG presentaba problemas en su funcionamiento como billetera digital, la misma que hoy es investigada por el Ministerio Público como parte de esta operación 'Espejo de Cristal'.Stoute, también reveló que la empresa 'Zertifica' que habría incumplido su contrato que eran revisados por Oliva y Janice.