Metro de Panamá evalúa el ajuste de sus tarifas

El Metro busca un equilibrio entre sostenibilidad financiera y accesibilidad para los usuarios con la llegada de la Línea 3 y posibles nuevas rutas.
El Metro busca un equilibrio entre sostenibilidad financiera y accesibilidad para los usuarios con la llegada de la Línea 3 y posibles nuevas rutas. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 28/08/2025 17:48
La revisión de tarifas se enmarca dentro de la expansión del Metro, que actualmente opera dos líneas y proyecta la Línea 3 como conexión hacia Panamá Oeste.

El director de Proyectos del Metro de Panamá, Carlos Cedeño, informó durante las vistas presupuestarias realizadas en la Asamblea Nacional que la entidad ha iniciado un proceso de análisis y estructuración de la tarifa, siguiendo las directrices del presidente de la República, José Raúl Mulino.

Cedeño explicó que este trabajo no solo contempla la revisión de los costos actuales, sino también la incorporación de las próximas expansiones del sistema de transporte masivo, como la entrada en operación de la Línea 3 y la posible implementación de un teleférico.

“Se están evaluando los escenarios necesarios para garantizar que las tarifas respondan tanto a la sostenibilidad del sistema como al beneficio de los usuarios”, señaló el funcionario.

Asimismo, el análisis será integral e incluira los ingresos no tarifarios. Según Cedeño, esto será para determinar de donde se pueden crear ganancias para el Metro de Panamá sin afectar el bolsillo de los usuarios.

El Metro de Panamá actualmente opera dos líneas en funcionamiento y proyecta la Línea 3 como uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, destinado a mejorar la movilidad hacia Panamá Oeste.

