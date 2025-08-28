Metro de Panamá evalúa el ajuste de sus tarifas

El director de Proyectos del Metro de Panamá, Carlos Cedeño, informó durante las vistas presupuestarias realizadas en la Asamblea Nacional que la entidad ha iniciado un proceso de análisis y estructuración de la tarifa, siguiendo las directrices del presidente de la República, José Raúl Mulino.

Cedeño explicó que este trabajo no solo contempla la revisión de los costos actuales, sino también la incorporación de las próximas expansiones del sistema de transporte masivo, como la entrada en operación de la Línea 3 y la posible implementación de un teleférico.