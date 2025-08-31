La revolución de los jugos

En 2005, el mercado panameño de bebidas estaba dominado por productos pasteurizados y ultraprocesados. Los jugos 'naturales' en los estantes de supermercados eran en realidad mezclas de concentrados y azúcares añadidos. Carles vio allí una oportunidad: abrir un 'océano azul' en un mercado saturado, ofreciendo un producto fresco, limpio y diferente.El proceso no fue sencillo. Los primeros años, recuerda, se producían jugos con máquinas centrífugas e industriales que se limitaban a lo cítrico. Pero pronto incorporaron prensas frías y comenzaron a experimentar con vegetales verdes y hierbas que transformaron por completo el portafolio. Hoy, los jugos de Life Blends integran ingredientes como cúrcuma, albahaca, ajo, orégano y romero, aportando no solo sabor, sino también propiedades terapéuticas.La materia prima sigue siendo parte esencial de la historia. Naranjas y toronjas de Penonomé, piñas de Capira, zanahorias y apios de Tierras Altas, limones de Río Hato o col rizada de El Valle de Antón son parte de una red de agricultores que han convertido a Life Blends en un puente entre campo y consumidor urbano.