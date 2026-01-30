Las normas constitucionales deben inspirarse en los beneficios de paz y de seguridad para todos

Nombre completo: Julio E. LinaresNacimiento: 7 de agosto de 1930. Ciudad de PanamáFallecimiento: 27 de octubre de 1993. Nueva YorkOcupación: Diplomático y político Resumen de su carrera: Profesó la cátedra de Derecho Internacional Público en la Universidad de Panamá, donde fue secretario,vicedecano y decano interino. Fue diputado a la Asamblea Nacional, miembro principal del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores, presidente de la Junta Directiva del Instituto de Vivienda y Urbanismo y de la Junta de Control de Juegos, ministro Consejero de la Delegación Permanente de Panamá ante la O.N.U., gobernador de Panamá ante el Banco Mundial, representante titular de Panamá ante el Consejo Interamericano Económico y Social, y ante la V Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, donde fue electo presidente de la misma.