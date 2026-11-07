Marina Fascetto: ‘Latidos del Barrio será el corazón de la comunidad’

¿Para qué sirve el arte? Cada época y cada cultura buscan su propia definición sobre la verdad y la belleza. ¿Y cuál es su propósito hoy en Panamá? ¿Es acaso una vía para ahondar y esculpir nuestras identidades personales, culturales y nacionales? ¿Para calmar las heridas psicológicas y espirituales que dejó el terremoto? ¿O sirve para ponernos de frente ante la complejidad, con sus luces y sombras, de lo humano? “Usas un espejo para verte la cara; usas obras de arte para verte el alma”, afirma un personaje del dramaturgo irlandés George Bernard Shaw. Encabezado por el Ministerio de Cultura, “Latidos del Barrio” es un programa social y comunitario que busca desarrollar el potencial humano en nuestras comunidades a través del arte, la cultura, el deporte y el cuidado. En esta iniciativa también participan Pandeportes, la Secretaría de Metas, el Despacho de la Primera Dama y la DIPRED (Dirección Nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil), con el valioso apoyo del PNUD. La primera dama, Maricel Cohen de Mulino, señala que el programa “está diseñado para fortalecer los aspectos sociales en comunidades priorizadas y para recuperar espacios públicos”. Por su parte, la ministra de Cultura, Maruja Herrera, agrega que la iniciativa busca generar “oportunidades,cohesión social y desarrollo comunitario”. Destaca que se trata de un programa que comprende que la cultura no es un accesorio ni un complemento, sino una necesidad fundamental y una herramienta estratégica para el desarrollo humano, la prevención social y la integración comunitaria. “No se trata solamente de crear infraestructuras, sino de construir centros donde la comunidad pueda encontrarse, expresarse y fortalecerse”. ‘Latidos del Barrio’, un programa a largo plazo, desarrollará en tres años cuatro centros en el área metropolitana y seis en diferentes provincias del país con una inversión de 23.8 millones de dólares. Entre los proyectos están la creación de los centros culturales de la Cinta Costera en El Chorrillo, San Joaquín en Pedregal y Ciudad Esperanza en Arraiján.

El Visitante conversó con Marina Fascetto, directora de ‘Latidos del Barrio’, quien compartió los orígenes del programa y los próximos pasos. EV: ¿Cómo comenzó ‘Latidos del Barrio’? MF: Inició cuando asesoraba a Miguel Ordóñez en Pandeportes y visitamos las canchas en los barrios de la ciudad de Panamá. Nos impactó el estado en que estaban y las necesidades de la población. Comprendimos que fomentar solo el deporte no era suficiente; era necesario ofrecer alternativas como la educación y nuevas rutas para el desarrollo humano. En muchos barrios, las personas no han tenido acceso a estas oportunidades por diversas razones: violencia, drogas, falta de acceso y problemas ambientales. Así comenzamos a crear vínculos con los residentes, escuchando y entendiendo sus necesidades. EV: ¿En qué barrios establecieron estos primeros contactos?

MF: El primero fue San Joaquín y luego Ciudad Esperanza. Con nuestro trabajo en la Cinta Costera, lo que buscamos es impactar en El Chorrillo. Logramos habilitar el Centro Cultural Metropolitano, que se había construido previamente, pero estaba cerrado. Aprovechamos ese espacio y lo pusimos a funcionar para ofrecer opciones y herramientas a los habitantes de San Felipe, Santa Ana, Calidonia y Curundú. EV: ¿Investigaron proyectos internacionales como referencia?

MF: Visitamos Medellín y El Salvador, donde conocimos el proyecto de reconstrucción social llamado CUBOS (Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades), que trabaja con poblaciones similares a la nuestra. Ellos necesitaban que la gente recuperara la confianza perdida por las maras. Aprender de ellos fue muy enriquecedor. Seguimos colaborando con El Salvador, sobre todo en la creación de los programas y los manuales de puesta en práctica. El proyecto tuvo un gran impulso cuando la primera dama apoyó la iniciativa y la ministra Herrera adoptó una visión aún más amplia; es decir, no limitada solo al deporte. Entendimos que es necesario crear centros robustos donde los niños y jóvenes puedan experimentar cosas nuevas, como aprender inglés, que resulta fundamental para quienes aspiran a becas en el extranjero. Tristemente, muchos barrios —algunos los llaman “guetos”, término que prefiero evitar— tienen poblaciones “encerradas” que no acceden a ciertos servicios por la falta de ofertas en su área.

EV: ¿Qué ofrece “Latidos del Barrio”? MF: Ofrecemos múltiples programas: danza urbana y ballet, teatro, música, deportes y mucho más. La programación se diseña junto a las comunidades. No imponemos nada desde la coordinación central, sino que respetamos la historia y la idiosincrasia de cada lugar. Nuestro mayor anhelo es formar comunidad. Queremos que cada centro sea el corazón del barrio, un lugar para aprender, compartir en familia y crecer juntos. Allí se puede recibir una charla, apoyo psicológico, orientación en crianza infantil y espacios de tecnología para jóvenes. También buscamos integrar a los adultos mayores, ofreciéndoles herramientas para incorporarse al mundo digital. “Latidos del Barrio” será el corazón de la comunidad. De ahí su nombre.

Bolívar del Barrio El sábado 21 de noviembre de 2026, “Latidos del Barrio” cerrará el año con “Bolívar del Barrio”, una performance participativa y comunitaria concebida por Humberto Vélez para el Centro Cultural Metropolitano de la avenida Balboa. Esta intervención artística conmemora el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, convocado por Simón Bolívar para reunir a los países hispanoamericanos en una alianza política y militar. A este congreso se le considera un precedente clave para la unidad latinoamericana y el nacimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este año, la Cancillería y MiCultura celebraron el bicentenario del congreso con importantes eventos diplomáticos y protocolares. Bolívar del Barrio es el homenaje popular de las comunidades al congreso y la vigencia de sus principios.

La performance dará inicio con un desfile juvenil que recreará la llegada a la ciudad de Panamá de los diplomáticos invitados al Congreso Anfictiónico. El recorrido partirá desde el Muelle Fiscal, al final de la Cinta Costera 1, y culminará en el Centro Cultural Metropolitano, frente al Mercado de Mariscos. Tras una bienvenida festiva, se presentará una pieza de teatro comunitario sobre el congreso, que servirá de introducción a la historia de Yamileth Bolívar, una adolescente del Casco Viejo que, inspirada por Simón Bolívar, busca unir a su comunidad en tiempos difíciles. La performance integrará danza urbana, fútbol, ballet, bailes típicos, teatro y música, destacando los cursos gratuitos que ofrece el centro. Participarán niños y adolescentes de 6 a 17 años, junto a sus padres, jóvenes adultos, adultos mayores y personas con discapacidades, provenientes de los barrios de Santa Ana, San Felipe, Chorrillo, Curundú, Juan Díaz, Pedregal, Pacora, Veracruz, El Cangrejo y otros. Además, el evento contará con la presentación de la banda de música del Instituto Panamá Norte bajo la dirección de Jonathan Soto.

¿Para qué sirven el arte y la cultura? Entre muchas cosas, nos ayudan a comprender nuestro lugar en la comunidad y a valorar la solidaridad y la empatía en una sociedad cada vez más inclinada hacia el individualismo. Hoy se celebra el Día del Niño y la Niña; procuremos que esta fecha no sea solo una curiosidad en el calendario panameño, sino un verdadero compromiso con el arte, el deporte y la educación de nuestra juventud.

Bolívar del Barrio se realizará a las 4 p.m. del sábado, 21 de noviembre, en el Centro Cultural Metropolitano del Ministerio de Cultura. Esta celebración artística será gratuita y para todo público.