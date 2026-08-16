Panamá busca convertirse en el ‘Canal Digital’ de la inteligencia artificial en América Latina

Con las recientes políticas acometidas para aprovechar el auge de la inteligencia artificial, aprovecharla para el desarrollo nacional y usarla como herramienta para configurar el Panamá del futuro, el jefe de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y líder de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial Franklin Morales desveló a La Estrella de Panamá que la visión es convertir a Panamá en el Hub Confiable de Innovación en Inteligencia Artificial de América Latina. “La idea que la resume es el Canal Digital: así como el país administró durante un siglo el tránsito de mercancías, ahora puede administrar el tránsito confiable y el aprovechamiento de datos, talento y de cómputo para la región. Panamá tiene la mayor conectividad digital de la región, y contamos con las condiciones de estabilidad e importancia geoestratégica que nos permiten posicionarnos de manera ventajosa en la región. La primera prioridad de la hoja de ruta es el capital humano y las capacidades institucionales que permiten adoptar la tecnología de forma segura”, aseguró. Morales citó en este sentido a la Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas, una iniciativa estatal presentada el pasado 30 de junio concebida para brindar respuesta a los desafíos nacionales y globales mediante la ciencia, la tecnología y la innovación como apuesta para una economía basada en el conocimiento. En tal sentido, la estrategia identifica nueve sectores prioritarios: logística, servicios financieros, agricultura, salud, energía, turismo, gobierno, manufactura y construcción. “El sector privado participó activamente en la elaboración de la estrategia y hoy trabajamos con organismos multilaterales para construir capacidades en dichos sectores. Ya se están desarrollando los primeros programas de actualización como Talent Up y el liderazgo del sector privado será importante para garantizar que la fuerza laboral recibe las capacidades necesarias para esta nueva era. El enfoque de la estrategia nacional es ver que las bases para esa adopción generalizada estén bien establecidas”, resumió Morales. Durante el anuncio formal de la estrategia, el presidente de la República José Raúl Mulino aseguró que con el lanzamiento tanto de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial como de la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores, “el Estado panameño declara, al más alto nivel, que las tecnologías que están transformando el mundo formarán parte del futuro de esta nación”. De este modo, citó la creación de la Comisión Nacional para Tecnologías Críticas y Emergentes y su Subcomisión de Inteligencia Artificial, que reúnen en una misma mesa al Estado, a la academia y al sector productivo, bajo la coordinación técnica de la Senacyt. La Agenda Nacional de Tecnologías Avanzadas surge como una iniciativa gubernamental que surge del entendimiento de que la inteligencia artificial, la microelectrónica y los semiconductores ya se han convertido en pilares fundamentales de la economía mundial, impulsando sectores como logística, salud, finanzas, manufactura, telecomunicaciones, energía, agricultura y la ciencia, entre otros. Dicha agenda integra la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la Estrategia Nacional de Semiconductores y Microelectrónica, dos instrumentos que buscan posicionar al país en industrias tecnológicas que definirán la competitividad y el crecimiento económico durante las próximas décadas. Ambas estrategias coinciden en que el principal activo para construir una economía basada en la innovación tecnológica es el talento humano; por ello se están desarrollando programas de capacitación técnica especializada, investigación aplicada y alianzas con universidades y centros de excelencia de reconocimiento mundial.

La estrategia país de IA

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial ya fue aprobada por el Consejo de Gabinete el pasado 11 de agosto. El siguiente paso, según Morales, queda en manos de la Subcomisión de Inteligencia Artificial, la cual tendrá la responsabilidad de definir las acciones concretas para alcanzar los objetivos que aceleren la transformación digital y la profesionalización del capital humano acorde a los nuevos tiempos. Por su lado, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental elaborará el plan de adopción de la tecnología en los servicios públicos, tras la aprobación de la estrategia en Consejo de Gabinete. “Ya hay trabajo en marcha. Panamá Conecta, la puerta digital única del Estado, con identidad digital y acceso centralizado a trámites, que incorpora un asistente virtual desarrollado con Google. El SOC [centro de operaciones de seguridad] / CSIRT [equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática] gubernamental, con 15 instituciones bajo monitoreo en tiempo real y más de 5,000 funcionarios certificados en ciberseguridad básica”, resumió. El líder de la estrategia de inteligencia artificial de la Senacyt también citó otros avances dirigidos a encaminar al país de cara al futuro como la convocatoria el pasado 30 de julio de Maestrías Alineadas a la Estrategia de Inteligencia Artificial, la cual tiene como fecha de cierre el 5 de octubre. En el acto de lanzamiento de la estrategia, Mulino también anunció 10,000 becas de formación en IA, análisis de datos, nube y ciberseguridad, en alianza con Google, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad Tecnológica de Panamá, disponibles por la web Panamá Conecta. Además, la multinacional Google incluyó a Panamá en Americas Connect, su nueva red de cables submarinos para las Américas y la universidad estadounidense Drake University abrirá en Ciudad del Saber, a partir de agosto de 2027, una licenciatura en Analítica de Datos con énfasis en Inteligencia Artificial. “Son los primeros pasos de un camino largo, pero indican dirección”, sopesó Morales. En lo que se refiere a la articulación de las alianzas globales para potenciar no solo a Panamá sino a América Latina como un punto clave en el mapa en lo que se refiere a la innovación y la inteligencia artificial “América Latina captura poco más del 1% de la inversión global en inteligencia artificial. Esa proporción tiene que ser mayor, y toda la región tiene trabajo por hacer para que los retornos de esta tecnología lleguen a nuestras sociedades”, planteó Morales. Teniendo esto como premisa, Panamá está articulando fuerzas con socios como Chile con quien tiene un convenio firmado con el Ministerio de Ciencia de ese país así como Centro Nacional de Inteligencia Artificial para colaborar en LatamGPT, un modelo de lenguaje abierto en español. Otra de las naciones con las que Panamá realizó alianzas es con España, traducida en la colaboración con el Centro de Supercomputación de Barcelona para el desarrollo y aprovechamiento de capacidades de supercomputación. Además de Estados Unidos, con la incorporación de Panamá en julio pasado a Pax Silica, la alianza impulsada por el Departamento de Estado junto a Japón, Alemania, Corea del Sur, Reino Unido, Países Bajos y la Unión Europea, donde se comparten buenas prácticas y se coordinan esfuerzos sobre las cadenas de suministro de inteligencia artificial y semiconductores.

La preparación ante el futuro que se viene

Entendiendo que el capital humano es crítico para la consolidación de la estrategia y que la preparación académica en torno a la inteligencia artificial abarca todo el ciclo educativo, desde la escuela primaria hasta la investigación avanzada, el Estado propone integrar el pensamiento computacional en los currículos de matemáticas, ciencia e ingeniería desde primaria, con un programa nacional de formación de formadores para que el docente llegue preparado al aula. Instituciones como el Instituto Técnico Superior Especializado, la Universidad Tecnológica de Panamá y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano prevén el fortalecimiento de carreras enfocadas a la tecnología, la ciencia de datos y la inteligencia artificial, codiseñadas con el sector privado. Según Morales, también se propone fortalecer la investigación avanzada para asegurar que la adopción es hecha de forma segura y confiable. El objetivo declarado es fortalecer la base de talento de extremo a extremo, con alcance en cada provincia y cada comarca del país.

Abordando la ética

Al ser consultado sobre la aplicación de la ética en los diferentes usos que se le puede dar a la inteligencia artificial, Morales lo consideró como un tema esencial e informó que el mismo está siendo abordado con el acompañamiento de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo especializado de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación, que coordina la agenda global de la inteligencia artificial en el sistema de las Naciones Unidas. “Con la UIT hemos explorado mecanismos de innovación regulatoria que permitan a Panamá establecer un modelo de gobernanza que garantice una adopción segura sin limitar la innovación. Estos son espacios controlados de pruebas por sector. Queremos ser responsables, y ser responsable significa hacer lo que nuestras capacidades institucionales sostienen, al ritmo con el que la tecnología evoluciona. Regular antes de entender es tan riesgoso como no regular”, afirmó.

El horizonte cercano

Morales vaticina un mejoramiento en la vida de los ciudadanos y el país tras la aplicación de las nuevas tecnologías e inteligencia artificial en diferentes ámbitos de la vida, y dividió su respuesta en tres ejes. “Primero, servicios públicos mejores: trámites más simples y respuestas más rápidas en las áreas de mayor impacto para el bienestar del ciudadano. Segundo, capacidad de crear donde antes no existía; emprendedores y profesionales podrán hacer cosas que hasta hace poco requerían una organización entera. Tercero, y es el punto de fondo: ha llegado una tecnología que permite a una persona operar con la capacidad de una institución. Eso cambia el juego para la pequeña empresa, para el estudiante, para el profesional y para el Estado. Con esta tecnología, Panamá puede competir con economías mucho más grandes y generar oportunidades de crecimiento que antes no estaban a nuestro alcance”, concluyó.