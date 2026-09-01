Panamá participará en el Yale Directors Forum sobre patrimonio cultural

Panamá será uno de los dos países de América Latina seleccionados para participar en el Yale Directors Forum, un programa internacional de liderazgo en patrimonio cultural impulsado por el Instituto para la Preservación del Patrimonio Cultural de la Universidad de Yale (Estados Unidos).

La representación panameña estará a cargo de Ana Elizabeth González, directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo del Canal Interoceánico, quien formará parte de un grupo internacional integrado por 12 especialistas de nueve países de África, América Latina y el Caribe.

El programa busca fortalecer la gestión de instituciones dedicadas a la preservación del patrimonio cultural mediante un proceso de intercambio, formación y colaboración entre profesionales de distintas regiones.

El Instituto para la Preservación del Patrimonio Cultural fue establecido por la Universidad de Yale en 2011 como una plataforma académica y de investigación dedicada a impulsar la conservación del patrimonio cultural a través de la integración del arte, la ciencia y la colaboración entre especialistas e instituciones.

El Yale Directors Forum reúne a líderes culturales vinculados con la protección del patrimonio material e inmaterial. Entre las áreas abordadas se encuentran las colecciones históricas, archivos, fotografías, obras de arte y expresiones culturales vivas, como la gastronomía, la música y los conocimientos transmitidos entre generaciones.