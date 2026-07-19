Panamá Viejo: el museo a cielo abierto que busca reconectar con su entorno urbano

A tres décadas de la fundación de su Patronato, el principal desafío de este conjunto monumental no radica en la madera que apuntala los monumentos de Panamá Viejo, la cual está expuesta a la humedad y al clima tropical, sino en la percepción ciudadana de este sitio arqueológico. Mientras el entorno alberga vestigios clave del primer asentamiento europeo en el Pacífico americano, las autoridades del sitio identifican una persistente dificultad en la población local para distinguir entre un parque urbano convencional y un yacimiento arqueológico protegido. “El panameño debe entender que lo que tiene en el centro de la ciudad es una joya arqueológica comparable a Machu Picchu o Chichén Itzá”, aseguró la directora ejecutiva del Patronato de Panamá Viejo, Julieta De Arango. De cara a la conmemoración de la fundación de la ciudad de Panamá el próximo 15 de agosto, la estrategia de la institución descarta la reconstrucción física masiva para apostar por la digitalización, la movilidad mediante vehículos eléctricos de bajas emisiones y la integración con la comunidad.

El límite deliberado de la restauración física

La gestión de las 28 hectáreas que componen el conjunto monumental, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1997, se rige bajo el principio de mínima intervención. De acuerdo con las directrices internacionales de la Carta de Venecia de 1964, incorporadas en el plan maestro del sitio, cualquier adición arquitectónica moderna debe ser reversible y visualmente diferenciable de la estructura original. La directora ejecutiva del Patronato sostiene que la reconstrucción ficticia de iglesias o residencias coloniales en el área desvirtuaría la autenticidad del lugar. Por este motivo, el trabajo físico en las estructuras de Panamá Viejo alcanzó un límite planificado; por ejemplo, se evita el adoquinado de las calles debido a que el sitio colonial nunca contó en su diseño original con materiales como el cemento y los materiales rocosos, y colocarlos significaría falsear el registro histórico. “Muchos insisten en que lo reconstruyamos, que lo hagamos como Mi Pueblito. Pero ahí perderíamos exactamente lo que hace único a este lugar”, insistió De Arango. El mantenimiento estructural, a cargo del Departamento de Arquitectura del Patronato de Panamá Viejo, liderado por la arquitecta Diana Engler, se enfoca en la conservación preventiva de los muros expuestos al desgaste climático. El equipo consolida las estructuras inestables mediante el uso de materiales de la época moderna, como el concreto en tonos diferenciados, para que el visitante pueda distinguir claramente el material incorporado durante las labores de mantenimiento del empleado originalmente en la construcción de la ciudad colonial. Para estas labores se descarta el uso generalizado de químicos de restauración y se prioriza la aplicación de morteros tradicionales de cal.

Fotografía en tres dimensiones y movilidad eléctrica

La preservación y la explicación del sitio arqueológico Panamá Viejo prescinden de nuevas obras de piedra y apuestan por la tecnología de registro digital para garantizar el acceso libre y gratuito a la información histórica, así como la sostenibilidad operativa del Patronato. Engler detalló que el convenio estratégico con la Universidad Tecnológica de Panamá para el uso de herramientas fotogramétricas constituye un macroproyecto de varias etapas que continúa en ejecución debido a su complejidad técnica. Los drones y los escáneres láser permiten obtener un registro tridimensional milimétrico de las fisuras en la Torre de la Catedral y el Convento de la Concepción, sirviendo de base para recreaciones digitales destinadas a mostrar el aspecto original de los edificios coloniales sin necesidad de intervenir físicamente las estructuras. Paralelamente a esta transición digital, que proyecta la incorporación de códigos QR y audioguías interactivas para explicar dinámicas como el funcionamiento de los aljibes coloniales o la presencia de la comunidad indígena prehispánica, el Patronato de Panamá Viejo incorporó criterios de sostenibilidad en el transporte interno. Recientemente entraron en funcionamiento dos autobuses eléctricos destinados al traslado de los visitantes dentro del circuito arqueológico, una medida orientada a reducir la emisión de gases de efecto invernadero y disminuir la huella de carbono dentro del área patrimonial.

El balance de las visitas y la conexión con la comunidad

A diferencia del Casco Antiguo, caracterizado por su dinámica residencial y comercial activa, Panamá Viejo funciona bajo el formato de un museo al aire libre con control de capacidad de carga. En materia de afluencia, los registros del Patronato revelan una estabilización en el flujo de visitantes tras el récord de 164,680 visitas alcanzado en 2019, durante la conmemoración de su quinto centenario. Durante 2025 se contabilizaron 133,889 visitantes, mientras que entre enero y junio de este año la cifra alcanzó 58,418 personas. Esta demanda nacional e internacional coincide con el crecimiento del turismo en el país, que registró 999,934 visitantes internacionales durante el primer trimestre, un aumento del 17.3 % respecto al mismo periodo del año anterior, según la Autoridad de Turismo de Panamá y el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. Para contrarrestar los efectos del desarrollo inmobiliario en la ciudad de Panamá, el Patronato de Panamá Viejo mantiene programas de participación con las comunidades vecinas al sitio protegido. Entre ellos destacan Guardianes de Panamá Viejo, el proyecto de teatro comunitario La Peregrina y el programa de puertas abiertas, que ofrece acceso gratuito un domingo al mes para nacionales y residentes con el fin de fortalecer el vínculo entre el sitio patrimonial y la comunidad.

Divulgación científica y agenda del aniversario