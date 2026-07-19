Panamá Viejo: el museo a cielo abierto que busca reconectar con su entorno urbano

Con motivo de los <b>507 años de la fundación de la ciudad de Panamá</b>, la programación prevista para julio y agosto busca acercar la divulgación científica a la ciudadanía.En el ámbito académico, el próximo <b>23 de julio</b>, a las <b>6:00 p. m.</b>, se realizará la conferencia ‘<b>Evolución urbana en el entorno de Panamá Viejo’</b> en la Sala Panamá Viejo, ubicada en el Centro de Visitantes del sitio arqueológico. La actividad estará a cargo del geógrafo e historiador <b>Carlos Gordón</b>, será gratuita y contará con estacionamientos disponibles.Posteriormente, las actividades conmemorativas comenzarán oficialmente el <b>2 de agosto</b>, a las <b>5:00 p. m.</b>, con la celebración de la <b>Eucaristía</b> en el <b>Convento de las Monjas de la Concepción</b>, que marcará el inicio de las fiestas patronales y del novenario de <b>Nuestra Señora de la Asunción de Panamá Viejo</b>.El <b>13 de agosto</b>, a las <b>6:00 p. m.</b>, se llevará a cabo el recorrido nocturno guiado ‘<b>Así nació mi ciudad’</b>, dirigido por la investigadora <b>Thatiana Pretelt</b>. La actividad tendrá un costo de <b>$5</b> para reservar el cupo y concluirá con una presentación musical en la cafetería del sitio arqueológico.Finalmente, los días <b>15 y 16 de agosto</b> se desarrollará una <b>jornada extraordinaria de puertas abiertas</b> para todo el público.Además, el <b>16 de agosto</b>, el conjunto monumental albergará una <b>feria de artesanías, emprendimiento y gastronomía</b>, acompañada de un espectáculo artístico que comenzará a las <b>4:00 p. m.</b>. Asimismo, se realizarán actividades lúdicas dirigidas a niños y jóvenes con la participación activa de agrupaciones comunitarias locales.