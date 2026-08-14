Panamá Viejo: evolución urbana de una ciudad indivisible

El sitio arqueológico de Panamá Viejo, vestigio de la ciudad destruida por el ataque pirata de Henry Morgan en 1671, es hoy apenas la memoria física de una ciudad mucho más extensa. De las 60 hectáreas que ocupó la primera capital del istmo, sobreviven 28 hectáreas: un fragmento que, sin embargo, sigue narrando cinco siglos de transformación urbana.

Tras la reubicación en el sitio del Ancón, la coexistencia de los asentamientos viejo y nuevo se convirtió en un eje recurrente de la narrativa sobre la ciudad. Casi la totalidad de los mapas costeros desde la época colonial a inicios del siglo XX mostraban tanto las ruinas de Panamá Viejo, como a la nueva ciudad amurallada, convirtiendo a la cartografía en la representación más tangible de esta doble identidad.

La comprensión de la ciudad de Panamá como dos entes no se relaciona exclusivamente con su traslado luego del ataque del pirata Henry Morgan en 1671. Aborda también los mecanismos internos de segregación social y racial que marcaron la historia en la vieja y nueva ciudad. Especialmente en lo que respecta a la dicotomía entre la ciudad formal y los arrabales, lo cual constituye una parte central en cómo se entiende y se cuenta la historia de la ciudad.

De acuerdo con los historiadores, Mirta Linero Baroni y Arturo Guzmán Navarro, el estudio del trazado urbano de Panamá Viejo (1519–1671) revela una profunda segmentación socio-espacial que estructuró la vida cotidiana de sus habitantes a lo largo de más de un siglo y medio. Esta división, característica de las fundaciones coloniales hispanoamericanas, - y que el traslado y construcción de la ciudad amurallada replica-, opuso un centro o ‘ciudad formal’ reservada para los estamentos dominantes de la sociedad frente a una periferia desvalorizada o ‘arrabal’, destinado a los sectores populares y excluidos de la pirámide social.

Con la llegada del siglo XX las antiguas ruinas, que habían pasado casi 270 años entre el olvido y el recuerdo nostálgico, se ven amenazadas por la expansión de los barrios informales modernos, que empiezan a ocupar el entorno de Panamá Viejo durante el siglo XX, lo que se confronta de lleno con la pretensión de proteger el patrimonio que representan las ruinas de los edificios y trazado más institucional y formal de la antigua ciudad.

El arquitecto Eduardo Tejeira -Davis en un informe preparado para el Patronato de Panamá Viejo en 2003, describe con bastante exactitud como las distintas propuestas de protección del antiguo asentamiento de Panamá Viejo, se vieron mutiladas por el avance acelerado de asentamientos informales.

Tejeira-Davis en su informe, señala que, “la reducción del área protegida, ante todo entre 1955 y 1976, refleja el proceso de formalización de la tenencia de tierra de las barriadas de precaristas surgidas a partir de la década de 1940, esta reducción fue una clara respuesta a la creciente presión sobre la tierra urbana disponible. Vale la pena destacar que aun antes del surgimiento de la barriada de Panamá Viejo se había pensado utilizar la zona donde no había ruinas visibles para otros fines: en 1946 se había propuesto construir allí el nuevo hipódromo. La redefinición de 1976 redujo el área protegida a su mínima expresión”.