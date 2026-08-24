‘Por mi gran culpa’: el secreto familiar que Ligia Urroz convirtió en una novela

La escritora mexicano-nicaragüense Ligia Urroz desembarca este año en la Feria Internacional del Libro (FIL) con su más reciente novela ‘Por mi gran culpa’, una obra de ficción que nació de un secreto familiar y que explora temas como el abuso sexual, la culpa, la religión, las relaciones de poder y la condición humana.

Urroz tendrá dos participaciones en la feria. Por un lado, presentará ‘Por mi gran culpa’ este 25 de agosto, a las 6:10 pm, en el Salón Chaquira del Centro de Convenciones Atlapa, y el 26 de agosto, a las 7:10 pm, participará en un conversatorio con el escritor mexicano Guillermo Arriaga, en el Salón Zaratí.

En conversación con La Estrella de Panamá, Urroz explicó que la novela tiene su origen en una revelación que recibió de su abuela cuando tenía 16 años. Según recordó, su abuela le contó que el apellido familiar no debería ser Urroz, sino el del obispo de la Catedral de León (Nicaragua). “Yo guardo esta verdad durante muchos años, hasta que se me ocurre convertirla en una obra de ficción”, relató.

La escritora diferencia esta novela de ‘Somoza’, su obra anterior, que define como una novela autobiográfica y que está centrada en los últimos años de la dictadura de Anastasio Somoza. “Ahora, con una escritura más madura y experimentada, hacer ‘Por mi gran culpa’ fue algo muy lúdico. La verdad es que me la pasé muy bien escribiendo la novela y hasta me divertí”, confió a este diario.

La historia está atravesada por una familia profundamente católica y conservadora. El secreto revelado por la abuela implicaba, además, una idea de culpa que se transmitía de generación en generación. “Mi abuela dijo que teníamos muchas generaciones que teníamos que pagar por ese pecado”, rememoró.

En este sentido, la novela se adentra en asuntos como el abuso sexual cometido por miembros de la Iglesia católica, así como la pedofilia y la situación por la que atravesaban las mujeres en pleno siglo XIX.

Otro de los ejes de ‘Por mi gran culpa’ está relacionado con las dinámicas de poder en una sociedad en la que el obispo ocupa una posición elevada tanto en las estructuras sociales dominadas por hombres como en las comunidades rurales, donde las autoridades eclesiásticas son consideradas como figuras de guía y liderazgo.

“Las mujeres en esa época no podían decidir más que la comida, los vestidos y ese tipo de cosas. No podían decidir en cuestiones de voto, en cuestiones eclesiásticas ni de educación siquiera”, señaló Urroz.

El poder del obispo no se limita a su posición dentro de la Iglesia. También se extiende al ámbito privado a través del confesionario y de su capacidad para influir sobre las creencias, decisiones y relaciones de las familias en lo que, según la autora, es un reflejo de la distribución desigual del poder en una comunidad rural.