La Muralla Colonial de la Punta Chiriquí, fue uno de los principales vestigios del sistema defensivo de Panamá, y como parte de un proceso que busca garantizar la conservación de su estructura con más de tres siglos de historia y fortalecer el patrimonio cultural del país, se decidió fortificar y resturar las estructuras.

El proyecto impulsado por el Ministerio de Cultura, empezó laborales en el 28 de mayo del 2026 , y contempla la intervención integral de la muralla y su entorno inmediato, incluyendo la plaza de Francia siguiendo los lineamientos de conservación establecidos para sitios declarados Patrimonio Mundial por la Unesco.

La zona conocida como Punta Chiriquí fue construida a partir de 1673, tras el traslado de la cuidad al actual Casco Antiguo luego de la destrución de Panamá La Vieja por el ataque del pirata Henry Morgsan en 1671, la muralla protegía a la cuidad de posibles ataques por mar y tierra.

En una entrevista otorgada a la agencia EFE, la arquitecta Amber Zambrano, explicó que “los daños que se están subsanando corresponden a “reparaciones posteriores a la construcción original”, incluido “el antepecho de cuando se hizo la Plaza de Francia como tal”, dijo.