¿Qué queremos mostrar en la Bienal de Venecia?

En 2024 estuve en la Bienal de Arte de Venecia como expectador y cada pabellón era un espejo del país que representaba. Esto es parte de lo que enriquece al visitante de este evento colosal: salir de los pabellones sintiendo la singularidad de cada país dentro de aquella pluralidad que es la Bienal.

También es sensato decir que no todo lo que se expone en Venecia es sobresaliente. Como es de esperar en un evento de esta magnitud, hay obras que impactan y permanecen con uno, y otras que se olvidan o se recuerdan mal por su carencia expresiva o su falta de profundidad.

Este año, el jurado —con la aprobación del Comité Organizador del Pabellón de Panamá para la Bienal de Venecia 2026— transgredió las bases de la convocatoria. La invitación iba dirigida a “artistas panameños o residentes en Panamá” y, de las 89 propuestas participantes, eligieron una: la del dúo “Los Mensajeros del Sol”, conformado por artistas de Panamá y Serbia.

Lo primero que debe hacer un jurado es tener claras las bases y dejar establecido que su veredicto se regirá estrictamente por ellas. No hacerlo es deshonesto. Nadie, excepto el jurado y el comité organizador, sabe qué se debatió en esta convocatoria, y tampoco el jurado emitió un fallo firmado en donde explica por qué quebrantaron las bases para aceptar una propuesta que debió ser eliminada por no ser completamente panameña.

Hubiera sido sencillo evitar equívocos —y, sobre todo, la presunción de un resultado preconcebido y manipulado—, pero no fue así. Si la intención era fomentar colaboraciones internacionales para un pabellón destinado a mostrar arte panameño, bien pudieron establecer en las bases: “Convocatoria abierta para panameños o residentes en Panamá y colaboradores nacionales o extranjeros”.

¿Qué queremos mostrar en Venecia? ¿Que necesitamos la colaboración foránea para que nuestro arte tenga relevancia y sea visible fuera de Panamá?

Es posible que Iva Jankovic, la artista serbia seleccionada para representar a Panamá, posea conocimientos extraordinarios sobre los “Pueblos Perdidos del Canal” (tema de la propuesta) y hasta se haya memorizado párrafos de la novela de Gil Blas Tejeira, o pueda hablar con solvencia del ensayo de Marixa Lasso (Historias Perdidas del Canal de Panamá), pero dudo que, en circunstancias similares, Serbia eligiera a un artista panameño para representar temas profundamente ligados a su historia nacional.

Lo cierto es que las bases eran claras y no fueron respetadas. La convocatoria estaba dirigida exclusivamente a “artistas panameños o residentes en Panamá”.

El autor es compositor y escritor