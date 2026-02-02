¿Quién es Mariano Barbacid, el doctor que logró eliminar el cáncer de páncreas en animales?

La usuaria Sarita Salazar decidió ir más allá y explicó a los demás usuarios de X la condición que padecía el Dr. Barbacid en su rostro. “Para quienes están haciendo suposiciones: lo que tiene en el rostro es un hemangioma (o mancha en vino de Oporto), una marca de nacimiento rojiza o violácea causada por una anomalía en los vasos sanguíneos de la dermis”, comentó en un tuit.

“¿Él cura un cáncer y te fijas en lo que tiene en la cara?” o “¿Qué me importa cómo sea su rostro? Debería estar impreso en una moneda”, fueron algunos de los comentarios en la red social X, criticando el irrespeto e indiscreción de algunas personas que incluso decidieron burlarse de la condición del científico.

El diario digital El Español se hizo eco tanto de las reacciones positivas como negativas hacia el Dr. Barbacid. Estas últimas consistían en burlas por el aspecto de su rostro. Ante este panorama, otros usuarios en redes sociales salieron en defensa del científico, quien también estuvo al frente de la investigación de los oncogenes, esos genes mutados que pueden desencadenar el crecimiento tumoral en humanos.

Sin embargo, las redes sociales y la opinión pública en general no solo se fijaron en el extraordinario hallazgo que marca un precedente en la medicina internacional, sino en cómo el científico pudo labrar una carrera exitosa a pesar de la discriminación y las burlas de las que pudo ser objeto por su aspecto físico. Especialmente, por el angioma de nacimiento que acapara una parte considerable de su rostro.

En los últimos días, una noticia revolucionó el ámbito de la ciencia. Un grupo de tres científicos españoles – liderados por el oncólogo Mariano Barbacid – logró curar el cáncer de páncreas en animales. Un avance que podría abrir la puerta a la erradicación de esta enfermedad en los seres humanos.

La carrera del Dr. Mariano Barbacid

Creyente en la investigación científica como una herramienta fundamental para acabar con el cáncer, el Dr. Mariano Barbacid funge actualmente como el director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Un puesto que logró tras convertirse en uno de los oncólogos de referencia a nivel internacional.

La revista Hola recuerda que el Dr. Barbacid tuvo una necesidad insaciable de saber y, posteriormente, difundir el conocimiento que iba adquiriendo de los libros que consultaba frecuentemente en casa. Así mismo, apuntó que la madre de un amigo suyo es la responsable de haber plantado en él la semilla para hacer de la investigación y el desarrollo un modo de vida.

“Seguramente, yo entendería bien poco de todo aquello, ¡era un niño! Pero me sentía fascinado. Aquella mujer, Carmen, que tenía 8 o 9 hijos y un marido marino ausente en casa, generó en mí la vocación por descubrir cosas que no se conocían. Me empujó hacia la carrera científica”, rememoró Barbacid situando esas memorias para cuando tenía entre 10 y 12 años de edad.

Formado en la Universidad Complutense de Madrid, llegó incluso a ser director a mediados de los años 1970 del Departamento de Oncología en el Instituto Nacional del Cáncer de Maryland (Estados Unidos). Años más tarde, regresa a España para ponerse al frente del CNIO.

Entre sus más destacadas investigaciones, está la que realizó en el año 1982 con el aislamiento del primer oncogén humano H-RAS. Un hallazgo que sentó las bases de la oncología molecular al demostrar que una mutación genética concreta podía causar cáncer en humanos. Desde entonces, su trabajo fue clave para entender cómo determinados genes mutados, conocidos como oncogenes, desencadenan el crecimiento tumoral, y durante décadas ha centrado su investigación en el desarrollo de terapias dirigidas y en el estudio de tumores complejos impulsados por el oncogén KRAS, especialmente relevantes en cáncer de páncreas, pulmón y colon.

Este tesón y dedicación a su materia le valieron numerosos reconocimientos y membresías en asociaciones prestigiosas de la investigación científica. Entre ellos el haber sido miembro de prestigiosas academias científicas internacionales, como la Academia de Ciencias de Estados Unidos y la Asociación Americana de Investigación en Cáncer.

En tanto, los premios más destacados que se pueden enumerar dentro del palmarés de Barbacid son el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal y la Medalla Echegaray en España o el Premio Ipsen de Plasticidad Neuronal en París (Francia), entre otros reconocimientos internacionales en Estados Unidos y Europa. Además ha sido investido doctor honoris causa por varias universidades como las de Cantabria o Barcelona, además de haber publicado cientos de artículos científicos fundamentales para la investigación oncológica.

Con toda esta trayectoria, Barbacid no renuncia a seguir dando la batalla para eliminar el cáncer de una vez por todas.

“El cáncer no es solo una enfermedad, sino cientos de ellas, y algunas, como el cáncer de páncreas, con un pronóstico muy complicado hoy en día. Si invertimos los recursos necesarios mis hijas podrán llegar a ver su fin” (...) Por ellas y por todas las personas que los han padecido, lo padecen y lo padecerán quiero dedicar parte de mi legado a financiar lo único que realmente puede acabar con él: la investigación”, manifestó.