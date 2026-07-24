Cuando se habla de espiritualidad el mundo suele confundirla con religión y, créame amigo lector, están juntas, pero no revueltas. Caminan en paralelo cuando usted tiene un alto nivel de empatía, reflexión, amor por la vida y respeta su lado humanista.

La frase “quien salva una vida, salva al mundo entero” proviene del Talmud, específicamente del tratado Sanedrín 37a. Su profundidad es enorme, tanto ética como espiritual y, considero que, todos en el mundo deberían reflexionar un poco sobre ella, sin importar religión... en especial en estos tiempos tan revueltos e incomprensibles.

En el contexto original, aparece en una reflexión sobre la creación de un solo ser humano (Adán). Los sabios explican que, la humanidad, fue creada a partir de una sola persona para enseñar lo siguiente: Quien destruye una vida es como si destruyera un mundo entero; quien salva una vida es como si salvara un mundo entero. El mensaje en sí, subraya el valor infinito de cada individuo.

En el contexto de la profundidad del mensaje, cada persona es un mundo pues, cada uno de nosotros tiene una historia única, una descendencia futura (hijos, nietos, generaciones), unas ideas que pueden cambiar nuestro entorno o generan un impacto social y claro, tiene grandes posibilidades aún no realizadas.

Salvar una vida no es solo evitar una muerte física o espiritual: es preservar todo lo que esa persona representa y todo lo que podría llegar a ser. ¿ha leído el maravilloso libro “El Hombre en Busca de Sentido? Su autor, Viktor Frankl, neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, fundador de la logoterapia, hizo mención de esta reflexión tan profunda en él.​​ Sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en cuatro campos de concentración nazis: Theresienstadt, Kaufering, Turkheim y Auschwitz. ¡Le invito a leerlo!

¿Seguimos con la reflexión?... quien salva una vida, salva al mundo entero, es una invitación a pensar sobre la dignidad y valor infinito. En la tradición judía, cada vida tiene un valor absoluto, no relativo. No importa su riqueza, posición o poder. El principio enseña igualdad radical: una sola vida tiene el peso de un universo entero.

Si habláramos de ella dentro del contexto de responsabilidad moral o social, muy necesaria y en peligro de extinción en estos tiempos, nos invita a considerar que no debemos ser indiferentes al sufrimiento ajeno. Para muchos, quienes no tienen nada, quienes necesitan una voz o un hombro, no solo suelen ser un estorbo sino también son fantasmas ya que, pasan por encima de estas personas en todos los aspectos posibles, como si no existieran o no valieran.

Recuerde esto: cuando usted va de subida, todos aquellos que le brindaron la mano para recibir apoyo, si fue gente con ellos, serán las primeras manos en sostenerlo si viene de bajada, sin embargo, si no fue humano, ético, íntegro, justo, agradecido o respetuoso con todos ellos, júrelo que, esas manos, no aparecerán para que caiga más rápido al abismo. Un pequeño acto puede tener consecuencias inmensas. Cada decisión moral puede alterar el curso de muchas vidas.

¿Hablamos brevemente de la dimensión judaica? Desde su perspectiva, cada persona está creada a imagen de Dios (Tzelem Elohim), por eso, atentar contra una vida es atentar contra la creación misma.

¿Hablamos de su alcance universal? ¡Sí! universal pues, aunque nace en el judaísmo, la frase se ha convertido en un principio ético universal. Fue citada, por ejemplo, en el memorial del Holocausto en Yad Vashem, donde se honra a quienes salvaron judíos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguna vez vio la maravillosa película la Lista de Schindler de Steven Spielberg? No solo le sacará lágrimas, sino que se dará cuenta de lo que el hombre es capaz de hacer dentro del manto del odio o la maldad pura y, lo que también es capaz de hacer dentro del manto del amor y conciencia humanista.

Amigo lector, esta frase, no es poética en sentido romántico es, de hecho, ontológica y ética. Pues afirma que: Una vida humana tiene valor infinito. El bien que hacemos nunca es “pequeño” y salvar a una sola persona puede cambiar el destino del mundo.

Como analista conductual para perfilación criminal le puedo asegurar que, una persona con rasgos psicopáticos, narcisista, mitómano, megalómano o misógino, solo por mencionarle algunos perfiles letales de la psiquis humana, jamás podrá comprenderlo, jamás podrá aplicarlo para con su vida y para con su entorno. Es más, este artículo lo considerará irrelevante pese a todas las explicaciones y perspectivas aquí mencionadas.

Recuerde esto: En nuestro camino siempre encontraremos dos vías, la fácil y la correcta, usted siempre tendrá la libertad de elegir cuál tomar, siempre podrá hacer la diferencia para bien o para mal y, siempre, habrá consecuencias según sean sus decisiones o acciones.

¿Ha considerado observar y analizar su entorno? El mundo entró hace muchísimo tiempo en una debacle moral y ética generalizada. Banalizamos el mal, hacemos broma de lo serio, apedreamos al integro socialmente porque es “conflictivo” y no asertivo. Algunos medios, que tienen el poder del cambio, de ser críticos y, poner el dedo en la llaga, prefieren callar porque, está forma de pensar, no está alienada a sus intereses comerciales o políticas y a que suene la caja registradora.

En esta era, muchos premian al corrupto, ponderan al mediocre, justifican al ignorante y hasta alaban e idolatran a la podredumbre, sin embargo, cuando se trata de dar medalla a los justos, íntegros, éticos, veraces y valientes no hay ni “likes”, ni “shares”, ni “retuits” ni nada, porque, a veces, cuando se trata de lo correcto, mejor voltear la cara.

Érase una vez algo llamado compromiso, una palabra que tenía peso en la mente de aquel que quería hacer un cambio. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos, entre los cuales, está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida porque, quien salva una vida, salva al mundo entero.