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Rubén Blades se pronuncia sobre publicación de ‘La Estrella de Panamá’ ¿Qué dijo?

Blades se encuentra de gira por Europa con la orquesta de Roberto Delgado.
Blades se encuentra de gira por Europa con la orquesta de Roberto Delgado. EFE
Por
José Vilar
  • 30/07/2026 13:57
El artista defendió el éxito de su gira europea y rechazó las críticas surgidas en redes sociales por el contenido de la pieza musical

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El cantante y compositor panameño Rubén Blades abrió un debate tras una reciente publicación de La Estrella de Panamá, que informó sobre el acto de solidaridad que realizó al dedicar su tema María Lionza a los afectados por el doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio.

El homenaje, realizado en el marco del festival Mar de Músicas, celebrado en Cartagena (España), desencadenó un intercambio de opiniones entre quienes reconocieron su empatía con las víctimas del desastre natural y quienes consideran que la canción María Lionza constituye un agravio a los principios bíblicos.

Según algunos internautas de tendencia conservadora, las referencias a temas místicos presentes en la pieza contradicen dichos principios.

En una publicación realizada en Instagram este jueves 29 de julio, Blades expresó lo siguiente: “Solo La Estrella de Panamá ha encontrado algo negativo que decir sobre nuestras exitosas presentaciones en la gira europea. Escogen el tema de ‘María Lionza’ para informar que en las redes sociales, esos oasis de objetividad y salud mental a la hora de opinar, algunos han manifestado que ‘referencias a ritos místicos contravienen principios bíblicos’”.

En vez de repetir awebazones anónimas, celebren que la orquesta panameña de Roberto Delgado ha tenido la mejor y más grande acogida posible tributada en escenarios mundiales para grupo nacional alguno. Consulten las reseñas de periódicos serios europeos y lo comprobarán. Ninguno ha recurrido a falsos escándalos en busca de lectores y todos han reportado objetivamente sobre la calidad de nuestro trabajo. Veinte canciones por concierto, doce conciertos llenos en cinco países, pero La Estrella de Panamá se limita a reportar que al ‘Opus Dei’ le molestó ‘María Lionza’”, agregó.

Blades concluyó su mensaje a sus seguidores con la siguiente frase: “Se ofrece un país portátil, con la autoestima en el suelo, con un enorme complejo que lo hace antinacional. En un lugar sin memoria donde ya no sorprende ni ver crimen indultado o a un charlatán presidente”.

Por su lado, los medios españoles La Vanguardia y El País destacaron la capacidad de Blades y de la orquesta de Roberto Delgado para cautivar al público.

Mientras que La Vanguardia elogió la “sabiduría popular que destilan sus letras” durante su actuación en el Barts Festival,

El País, en tanto, calificó el espectáculo ofrecido por Blades y Delgado en las Noches del Botánico de Madrid como una oda a América Latina y a su gente, así como a la migración, las raíces y la cultura compartida.

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