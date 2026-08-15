Simón Bolívar: Antología Literaria

En el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, acaecido en 1826, somos testigos de múltiples actos, celebraciones y discursos. Es el escenario perfecto para escuchar lugares comunes y leer frases hechas, porque esto es inevitable: el ritual también forma parte de la política, de la memoria política, aunque tenga lo mejor de las buenas intenciones. Y dentro de este contexto, sin embargo, podemos encontrar charlas y reflexiones interesantes, críticas, que aportan algo nuevo o diferente a estas fechas históricas consagradas por los Estados nacionales. A partir de aquí, he tenido la suerte que cayera en mis manos la antología coordinada por la profesora universitaria, promotora cultural, editora, y Presidenta de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil (APLIJ), Irene de Delgado, en un acto de celebración del Bicentenario organizado por la Sociedad Bolivariana, cuyo presidente es el Dr. Carlos Guevara Mann, vicecanciller de la República y presidente de la Sociedad Bolivariana. Pero el texto no es una antología cualquiera, es una antología literaria, infantil y juvenil, que, en verdad, no es solo sobre la figura de Simón Bolívar, cuyo subtítulo es héroe de América. Consagrado como El Libertador, esta figura ofrece el marco para literarizar problemas que, hasta hoy día, están muy lejos de resolverse. Sin embargo, dejemos aquí hablar al texto mismo, cuando en el prólogo leemos, lo siguiente: ‘La vida como una aventura, con sus héroes y villanos, con sus escenarios fantásticos y sus acciones inimaginables pero posibles, que conducen a transformaciones profundas. Así se presenta esta antología que recoge una selección americana de relatos y poemas que abordan desde puntos de vista diversos la aventura de héroes latinoamericanos cuyas acciones, proclamas e ideales bajo el liderazgo de Simón Bolívar alcanzan metas épicas ... Sus autores aportan una mirada crítica, sensible y creativa sobre las luces y sombras, los y las contradicciones de un siglo convulsionado y transformador’.

En efecto, cuando uno piensa en el final de Bolívar, gravemente enfermo y profundamente desilusionado, uno sabe que está tratando con un personaje de carne y hueso, un verdadero héroe, que, como en todo desenlace trágico, termina con la muerte, como muy bien pudo recrearlo García Márquez en El general en su laberinto (1989). Y creo que este prólogo comprende muy bien el problema de tratar con este héroe, un personaje que nunca perdonaremos con el olvido, como muy bien podría decir Borges. Y a medida que voy leyendo los textos, que están distribuidos en cinco capítulos, para tratar la figura de Bolívar, la época, los acontecimientos y los ideales, voy adentrándome en la complejidad de la construcción literaria, porque los textos, su factura, están marcados por diferentes niveles de representación y de calidad literaria.

Partiendo del principio de que la literatura, de la provechosa, no consiste en “reflejar” la historia, confirmo lo difícil que es tratar con una figura, consagrada como héroe, sin caer en las repeticiones de imágenes y frases, o de ideales y palabras (libertad, independencia, soberanía, etc.), constructos ya largamente cuestionados por la cruda realidad de nuestras anémicas repúblicas y, en este sentido, es muy acertada la decisión de publicar textos de casi todos los países de la región, aunque me hizo falta un texto proveniente de Haití, la república de los ‘jacobinos negros’ (CLR James), una isla que recibió y apoyó tanto a Miranda, otro trágico héroe, como a Bolívar. Ahora bien, no se trata de afirmar o juzgar aquí qué texto es más logrado, porque cada uno tiene su valor y, además, sus lectores.

Pero de lo que se trata es, precisamente, comprender qué texto logra preservar precisamente la libertad frente a los Grandes discursos de representación, porque la literatura, la no provechosa, hay que decirlo, se ha prestado para metadiscursos, propaganda e ideologías, pues, por otra parte, las buenas intenciones no hacen tampoco la buena literatura.

Sin querer traicionar o revelar el contenido de los textos, me llamaron especialmente la atención los que me brindaron situaciones o desenlaces inesperados, los que utilizando el contexto histórico de la época, logran darle un giro a la historia —sin caer en la denuncia artificial y maniqueísta del bueno y del malo— para interpelarnos en el presente, por ejemplo, las preguntas sobre el rol tradicional de las mujeres, las expectativas que todavía se esperan de ellas, y, en este sentido, debo decir que disfruté los textos que, a partir de buena factura literaria, es decir, construir los textos desde la voz de personajes bien diseñados, trastocan las relaciones de poder de raza, de género y de clase. Vivimos en sociedades profundamente racistas y clasistas.

Y la libertad es una palabra hueca si este tipo de problemas no se tematizan. En este sentido, un lenguaje inclusivo, multicultural, no deja tampoco de estar atrapado en el paradigma de las desigualdades, las exclusiones y las represiones, si no logra realmente enfrentarse al hecho de que la literatura, de la provechosa, no puede ser portavoz de metadiscursos salpicados de lugares comunes.