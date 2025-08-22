Sofía Segovia veía su historia en todas las partes del mundo, aunque le habían dicho antes que no se imaginara con ser traducida a otros idiomas. Poco sabría esa persona que 'El murmullo de las abejas' se publicaría en no uno, ni dos, sino en 22 lenguas y sería calificada como una de las mejores novelas históricas de ficción.Considerada una de las autoras mexicanas más influyentes del siglo XXI, presentó en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2025 su nueva obra 'De lector a escritor', un manual para acercarse al teclado y batallar contra las páginas en blanco, que, al criterio de Segovia, 'no existen'.