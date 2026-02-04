The Tenors llegan a Panamá con ‘Broadway Lights & More’ en el Parque Omar con Musicalion

Ya falta poco para que el grupo canadiense lírico The Tenors se presente en los escenarios del Parque Omar para entonar junto a los artistas Ricardo Velásquez, Diana Durán, Juliette Roy y Carmen C, los temas musicales de las grandes presentaciones de la Gran Manzana de Nueva York (Estados Unidos), los cuales eventualmente se convirtieron en películas.

Entre los temas que más se van a escuchar durante el espectáculo ‘Broadway Lights & More’ – el cual será la apertura oficial a la edición 2026 del festival Musicalion - serán los de ‘Wicked’, ‘The Greatest Showman’, ‘El Fantasma de la Ópera’ y ‘Mamma Mia’. Así mismo, los protagonistas de este espectáculo estarán acompañados de un elenco de reconocidos cantantes y bailarines bajo la dirección musical de Dani Mellado.

En conversación con La Estrella de Panamá, ‘The Tenors’ – compuesto por Victor Micallef, Mark Masri, Clifton Murray y Eduardo Aguirre – el cuarteto de cantantes manifestó su entusiasmo por ofrecer su talento a los panameños. Un talento que los llevó a cantar para el Papa Francisco en El Vaticano así como con grandes estrellas de la música como la cantante canadiense Céline Dion y el intérprete estadounidense Stevie Wonder.

Aguirre – quien es la adición reciente del grupo y costarricense de origen – quiso representar a sus compañeros de equipo al querer transmitir la impaciencia que tienen de ponerse sobre el escenario a cantar temas musicales recordados por el público sobre el escenario.

“Este es nuestro primer espectáculo en América Latina. Es la primera vez para todos nosotros, incluso para mí, a pesar de que soy de Costa Rica, es la primera vez para nosotros acá en Panamá. Y y realmente estamos muy entusiasmados y emocionados de que ya llegue el 5 de febrero y poder cantar para toda la gente de Panamá que sabemos que tiene una energía muy bonita. Lo digo como centroamericano: cuando se habla de energía bonita, de fiesta, de todo ese calorcito sin duda alguna Panamá sale a relucir. Panamá tiene gente tan bonita y tan talentosa”, dijo Aguirre a este diario.

Además de redoblar los tambores para Musicalion, el cuarteto musical se encuentra preparando un álbum con éxitos 100% en español tras 20 años de carrera, en conjunto con grandes figuras latinas de la industria como Emilio Estefan. En este sentido, Panamá será el escenario en el que desvelarán por primera vez la canción del disco.

“Gracias a Dios pudimos terminar a tiempo los arreglos de la primera canción del disco. Ya básicamente está terminado, pero poder tenerlo listo para la noche del 5 de febrero era era muy importante y empezar también con el pie derecho en América Latina”, añadió Aguirre.

Otra de las satisfacciones que llena al grupo es poder tener la posibilidad de cantar con figuras tales como Ricardo Velásquez. “Estamos felices de compartir el escenario con él. Será una noche muy emocionante. Gracias por la bienvenida”, respondió por su parte Masri.

La historia de ‘The Tenors’ comenzó desde hace dos décadas siendo Micallef el original de todos. Después se incorporaría Murray 17 años atrás, y Mark Masri desde hace cuatro. Lo que les une a los cuatro integrantes de ‘The Tenors’ es la posibilidad de pasarla bien sobre el escenario y hacer del público alguien partícipe del espectáculo que están ofreciendo. Pero, sobre todo, les inspira un mantra basado en la transmisión de la esperanza, la curación y la armonía por medio de la música.

“Ese es nuestro valor principal como grupo. La belleza de este grupo es que cada miembro y cada voz es tan única, desde el tipo de voz hasta la personalidad. Es una variedad tan rica que nos permite como grupo a poner sobre el escenario todo tipo de música, y ese es el talento que queremos proyectar en el festival”, aseguró Micallef.

‘The Tenors’ en este sentido es capaz de interpretar todo tipo de temas que van desde el rock de ‘Bohemian Rhapsody’ (Queen) hasta la ópera más profunda de Nessum Dorma (Puccini).

“Nos encanta ir de ese rango de música hasta los Jersey Boys, por ejemplo, porque podemos hacerlo gracias a nuestros tipos de voces. Esta característica única hace que los espectadores no se aburran. Siempre nos encanta sorprender al público, y les adelanto que tenemos un par de sorpresas para ustedes así que estén pendientes”, agregó Micallef, prometiendo que ofrecerán un espectáculo que conecta con todos los espectadores al punto de hacerlos llorar, bailar o sonreír.

Al ser consultados sobre el poder sanador de la música, Masri tomó la palabra y afirmó que el poder de las buenas letras y las melodías tiene la capacidad de expresar lo que las palabras no pueden articular. “Ya sea que cantemos en inglés, español, francés, portugués... El mensaje de una canción bonita conecta el corazón y nosotros creemos que la música conecta con el corazón”, consideró.

Un momento que seguramente nunca olvidarán fue cuando fueron sorprendidos por la presentadora de televisión Oprah Winfrey al traerles a escondidas a la cantante canadiense Céline Dion, quien se les unió mientras participaban en una actuación televisada en el show de Oprah Winfrey.

La otra pasión de ‘The Tenors’ es la ayuda a los demás. En noviembre pasado, asistieron a una misión humanitaria de El Salvador organizada por la Fundación Starkey, la cual busca brindar aparatos auditivos para quien los necesita. “Ver a esos niños escuchar la música por primera vez es algo maravilloso”, apuntó Aguirre al respecto.

Antes de finalizar la entrevista, Murray invita en nombre de todos sus compañeros a que se pasen por el Parque Omar para las 7:00 pm y se preparen a ser transportados en el maravilloso mundo de Broadway.