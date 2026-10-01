Toby Muñoz: una vida entre la música, la enseñanza y la defensa del artista

El fallecimiento del hombre detrás de éxitos característicos de la música popular panameña como ‘La Parranda en Panamá’ y ‘Navidades en Panamá’, el compositor, pianista, arreglista y director musical Cristóbal ‘Toby’ Muñoz, deja tanto en fanáticos de su repertorio musical como en sus allegados un gran sentimiento de luto, que se vería compensado por el legado que deja para la posteridad no solo en los éxitos que ayudó a crear, sino en los artistas a los que formó con apoyo y consejos en distintas áreas como la grabación, capacitación, inserción laboral, manejo escénico y dominio de instrumentos. Muñoz también es largamente recordado por formar parte en el año 1969 del grupo Panama Brass, donde se desempeñó como organista y director musical. El proyecto reunió a destacados intérpretes panameños y exploró diversos géneros musicales. Así mismo, mantuvo vínculos con diversas instituciones como el entonces Instituto Nacional de Cultura (hoy Ministerio de Cultura), la Escuela de Bellas Artes y el Conservatorio, además de relacionarse con organizaciones internacionales de músicos en Europa, Estados Unidos y Sudamérica. El músico también fue ampliamente conocido por establecer herramientas para que los artistas pudieran convertir su trabajo en una fuente de ingresos y alcanzar mejores condiciones de vida. Una postura que mantuvo hasta el final con su liderazgo al frente del Sindicato de Trabajadores de la Música, Artistas y Similares (Sitmas), que este año cumple su septuagésimo aniversario. Así lo recuerda el asesor legal del Sitmas, Emidio Manzané, quien aseguró en entrevista con La Estrella de Panamá su gran talento y sobre todo su don de gentes con aquel músico que apenas estaba empezando sus andanzas en la industria musical panameña. “A mí me tocó interactuar por él, por muchos años, e incluso realicé varios viajes acompañándolo en labores propias del sindicato. Lo que puedo decir de ‘Toby’ Muñoz es que tenía un buen oído para descifrar a aquel músico que podría ser un diamante en bruto y, eventualmente, un gran éxito en la música panameña”, decía Manzané, quien destacó su voluntad de enseñar y, al mismo tiempo, defender los derechos del artista nacional. Una organización a la que se dedicó para cerciorarse de que los músicos nacionales tuvieran las mejores oportunidades laborales y salariales al presentarse a eventos señalados como los espectáculos que se realizan en el contexto de los carnavales. Por otro lado, Manzané adelantó a este diario que se prevé la organización de un homenaje en honor a Muñoz y su legado para el 22 de noviembre, una jornada en la que se celebra el Día del Músico, en la Ciudad de las Artes. En tanto, se prevé que un salón de la sede del sindicato lleve el nombre de Muñoz.

Un músico que fue un faro para otros

Para la bajista Blanca Choy, hablar de ‘Toby’ Muñoz es hablar también de las oportunidades que encontró en una época en la que ser mujer y ocupar un lugar dentro de una orquesta no era algo habitual, por lo que se convirtió en su momento en la primera bajista de Panamá. La música recuerda que fue su hermano, el músico David Choy, quien la acercó al maestro, pero fue Muñoz quien decidió confiar en ella y ponerla a prueba. “Mis experiencias con Toby fueron muy lindas”, rememoró. En aquellos años, explica, existía todavía el tabú de que los músicos debían ser hombres. Ella se convirtió en la primera bajista de Panamá y encontró en Muñoz a un músico dispuesto a valorar su capacidad por encima de esas barreras. Su primer gran encuentro profesional con él llegó con el concierto de la cantante Mary Arias en el Teatro Nacional, llevado a cabo entre inicios y mediados de los años 1980. Aquella experiencia se convertiría en una de varias que marcarían su trayectoria, entre ellas su participación en una orquesta para el conocido Festival OTI de la Canción, así como en actividades vinculadas a la inauguración del Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa. Para la también secretaria de organización del Sitmas, las experiencias acumuladas con Muñoz iban más allá de un contrato o de una presentación. “Creo que Toby fue una persona súper especial porque confiaba en mi trabajo”, afirmó. En una época en la que una mujer al frente de un bajo podía generar sorpresa, Muñoz le dio la oportunidad de demostrar que podía sostener el instrumento que, en sus palabras, “lleva todo el marco de la orquesta y no puede fallar”. Sin embargo, el recuerdo que Choy conserva de Muñoz no está únicamente asociado a los escenarios. Una parte fundamental de su admiración está relacionada con su labor gremial y con los años que dedicó al Sitmas, cuyo aniversario se cumplió dos días antes del fallecimiento de Muñoz. Para la bajista, otro de los puntos importantes a recordar sobre la figura de Muñoz es su contribución a la construcción de una identidad musical que podía salir de Panamá. “Toby dejó el nombre de Panamá muy en alto fuera de nuestras fronteras. (...) Es un legado muy grande y eso hay que transmitírselo ahora a los muchachos que están estudiando música (...) Los jóvenes que están ahora en la música no conocen la historia de lo que era Panamá cuando comenzó nuestra música, ni quiénes fueron los que la iniciaron (...) El muchacho que no conoció a Toby Muñoz no va a saber quién era Toby si nosotros no empezamos a inculcarles esa historia”, aseguró Choy, exhortando al Ministerio de Cultura a que acometa grandes esfuerzos para difundir su figura. Dentro de todas las enseñanzas que Muñoz le brindó, también hay una lección que Choy asocia directamente con su propia experiencia junto al maestro: la disposición a escuchar y aprender. “El que más pregunta, más aprende”, dice. Es una frase que recuerda haber aplicado desde niña, cuando buscaba sentarse adelante y preguntar todo lo que podía para aprender de quienes tenían más experiencia. Para Choy, no obstante, el legado de Toby no puede medirse únicamente por sus composiciones o por los escenarios que pisó. Está también en las personas a las que ayudó a avanzar. “Se nos fue una gran parte de nuestra identidad”, resaltó.