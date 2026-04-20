  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

Dan Brown presenta ‘Wild Symphony’ en Panamá y conquista a los niños con música y literatura

El escritor estadounidense compartió con los presentes cómo la música clásica formó parte de su formación integral como individuo.
El escritor estadounidense compartió con los presentes cómo la música clásica formó parte de su formación integral como individuo.
Por
José Vilar
  • 21/04/2026 00:00
El autor estadounidense expuso una propuesta que mezcla poesía, música y tecnología para inspirar a niños y fomentar su creatividad en base a la propia experiencia que tuvo de niño con la música clásica

El auditorio Carmen Cedeño de la Ciudad de las Artes se quedó pequeño ayer ante la expectación generada por la visita del autor superventas Dan Brown —creador de thrillers como El Código Da Vinci y Ángeles y demonios—, quien llegó por primera vez a Panamá para presentar su más reciente trabajo literario, ‘Wild Symphony’ (‘Sinfonía salvaje’, en inglés), un libro infantil que invita a niños y niñas a ver más allá de sus horizontes dentro de un universo de poesía y música clásica con el que pueden desarrollar su potencial desde temprana edad.

El proyecto ‘Wild Symphony’ —que también incluye una aplicación móvil para reproducir las partituras musicales a las que se hace alusión en el libro— nace de la pasión temprana de Brown por la música clásica, inculcada por su padre, quien le instaba a tocar el piano todas las tardes en una vivienda que, por decisión familiar, no contaba con televisor.

El escritor estadounidense, quien también cantaba en coros y asistía a diversos conciertos durante su infancia, encontró en la música un refugio y un bálsamo para calmar la sensación de soledad, mientras que, en los momentos felices, le sirvió como medio de expresión y plataforma para dar rienda suelta a su creatividad e imaginación.

En este sentido, Brown busca generar en los niños de todo el mundo esa misma conexión que la música clásica produjo en él, a través de un formato divertido que conjuga las maravillas de este género con la diversidad representada por distintos animales, como canguros, hipopótamos y elefantes.

“Buscamos enseñar, en las 21 piezas cortas que hay en este libro, valores de una forma didáctica y divertida, en la que encontramos animales con diversas personalidades, como los ponis impacientes o los hipopótamos alegres. Los resultados que hemos tenido en Panamá han sido fascinantes. Por ejemplo, pudimos ver en los pasillos del Teatro Balboa a varios niños saltando como canguros, y fue una escena muy divertida”, aseguró el escritor, en referencia a las funciones realizadas el sábado 18 y el domingo 19 en el Teatro Balboa.

Las partituras presentes en ‘Wild Symphony’ fueron interpretadas en ambas funciones por la Orquesta Filarmónica de Panamá.

Antonio Delgado, director invitado de la Orquesta Filarmónica, resaltó en entrevista con La Estrella de Panamá la capacidad de la música para transmitir lecciones importantes en la vida de un niño.

“La música refleja lo que él cuenta sobre los animales. Pero no es solo una descripción: va más allá. Habla de sentimientos, de valores como la perseverancia, el esfuerzo y el disfrute de la vida. Son mensajes que aplican a la vida real, además de entretener a los niños”, destacó Delgado, quien también subrayó la gran acogida del público a la interpretación de la Orquesta Filarmónica.

Su primera visita a Panamá

Al ser consultado por La Estrella de Panamá sobre su llegada al país, Brown se mostró satisfecho por el recibimiento, que incluyó, entre otras sorpresas, una coreografía de bienvenida. En su agenda tuvo la oportunidad de visitar el Canal de Panamá y el Palacio de las Garzas, donde sostuvo un encuentro con el presidente de la República, José Raúl Mulino, y la ministra de Cultura, Maruja Herrera. También recorrió el icónico Mercado de Mariscos, que calificó como un lugar “asombroso y maravilloso”.

La ministra de Cultura, también presente en el acto, aseguró que la visita representa un momento significativo para el país al unir la literatura y la música como herramientas de transformación social, y destacó la capacidad de ‘Wild Symphony’ para despertar la curiosidad artística en los niños. Por su parte, la pintora Olga Sinclair y la directora de la Orquesta Filarmónica de Panamá, Claudia Mijares de Mata, resaltaron el valor educativo y artístico de esta propuesta, orientada a acercar la música sinfónica a nuevas generaciones.

La disciplina, clave del éxito

Sobre el proceso creativo que lo llevó al éxito —con más de 200 millones de libros vendidos en todo el mundo y traducciones a más de 50 idiomas—, Brown lo atribuye a la importancia de escoger un tema que tenga la capacidad de desarrollar otros y así construir tramas como la de ‘El Código Da Vinci’, que por sí sola ha vendido alrededor de 80 millones de copias.

“Por ejemplo, en mi caso me fui, en una ocasión, por los temas de seguridad nacional y privacidad personal. Además, los temas que voy a abordar en mis novelas tienen que resonar conmigo personalmente porque, si voy a pasar tres, cuatro o seis años trabajando en una novela, al menos tengo que estar interesado en el tema que pretendo desarrollar”, explicó el escritor.

Brown —quien se levanta todos los días a las 4:00 a.m. para escribir— mantiene una rutina disciplinada de aproximadamente ocho horas diarias. Sus inspiraciones también se remontan a su etapa como estudiante en España, donde desarrolló una fascinación por el realismo mágico y por autores como Miguel de Cervantes y Gabriel García Márquez.

VIDEOS
Lo Nuevo