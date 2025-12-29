Danilo Pérez celebra sus 60 años con un concierto benéfico en Ciudad del Saber

Ya empieza la cuenta atrás para la celebración del 60 cumpleaños del pianista y compositor panameño<b> Danilo Pérez, cuya trayectoria le consolida como una de las figuras más influyentes del jazz contemporáneo y como embajador cultural de Panamá alrededor del mundo. El concierto de celebración de su natalicio – que se conmemora este lunes 29 de diciembre - se llevará a cabo este martes 13 de enero a las 7:00 pm, en el Teatro Ateneo de la Ciudad del Saber.</b>En la cartelera del concierto <b>se prevén las presentaciones de destacados músicos provenientes de la Fundación Danilo Pérez y el Berklee Global Jazz Institute, dos de los proyectos emblemáticos de Pérez que sintetizan el impacto social y cultural de su labor.</b>Las entradas del concierto se pueden conseguir en el portal Panatickets.com. Para abonar las entradas también puede realizar un depósito directo en Banco General a la cuenta corriente No. 03-04-01-024924-6, a nombre de la Fundación Danilo Pérez. Para más información ya sea sobre aportes o confirmación de pagos, se recomienda contactar al correo electrónico <a rel="nofollow" href="mailto:desarrollo@fundaciondaniloperez.org">desarrollo@fundaciondaniloperez.org</a>, o bien al celular 6539-5831.<b>El propósito del concierto</b>De acuerdo a una nota de prensa, el concierto conmemorativo nace <b>'como un acto de reconocimiento y gratitud colectiva hacia una carrera marcada no solo por la excelencia artística, sino también por una profunda vocación social'</b>.<b> 'A lo largo de seis décadas, Danilo Pérez ha demostrado que la música puede trascender los escenarios para convertirse en una herramienta de diálogo, formación y transformación de comunidades', agrega el comunicado.</b>En tanto, la organización del concierto resumió que la venta de boletos tiene como propósito fundamental el respaldo de las gestiones administrativas y los programas educativos de la Fundación Danilo Pérez, cuya función está centrada en la formación de los jóvenes en el ámbito de la música y fortalecer los procesos culturales y la sostenibilidad de aquellas iniciativas que promuevan el acceso a la educación musical. Entendiendo así la cultura y las artes como motores de desarrollo social.