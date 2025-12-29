¿Quieres estudiar árabe en Qatar? Ofrecen becas completas para panameños

La Qatar University mantiene abierta una convocatoria de beca para el estudio del idioma árabe para no nativos, dirigida exclusivamente a ciudadanos panameños, con el objetivo de promover el aprendizaje del idioma y fortalecer los lazos culturales entre Panamá y el mundo árabe.

De acuerdo con la información oficial, el programa busca que los estudiantes desarrollen de manera integral sus competencias comunicativas en árabe, incluyendo comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura, además de adquirir conocimientos sobre la literatura y la cultura árabe. La beca también contempla una inmersión total en la cultura árabe y qatarí, mediante actividades extracurriculares y eventos culturales.

La duración del programa es de un año académico, con inicio tentativo en agosto de 2026 y culminación en mayo de 2027.

La beca ofrece una cobertura completa que incluye el costo total del curso, los materiales de estudio, la alimentación, el hospedaje en la residencia de Qatar University, los pasajes aéreos de ida y vuelta, así como un estipendio mensual de 500 riales cataríes, equivalente aproximadamente a 140 dólares.

¿Cómo aplicar a la beca arabe?

- Copia de cédula

- Copia de los documentos académicos más recientes (créditos y diploma)

- Capacidad para comunicarse en inglés en contextos cotidianos

- Ensayo personal

- Ensayo complementario

El ensayo personal, con una extensión máxima de 500 palabras, debe responder a la pregunta sobre la importancia de aprender el idioma árabe y cómo esta oportunidad se alinea con las metas personales, académicas y profesionales del aspirante.

En tanto, el ensayo complementario, de hasta 350 palabras, deberá responder una sola pregunta, relacionada con la aplicación de los conocimientos adquiridos en beneficio de Panamá o la experiencia del aspirante enfrentando y superando un desafío en un contexto cultural distinto.

Fecha límite de aplicación: 11 de enero (11:59 p.m. EST)

Notificación a candidatos preseleccionados para entrevistas: 17 de enero

Entrevistas virtuales: del 19 al 22 de enero

Notificación de la decisión final y nominación ante Qatar University: 24 de enero

Se estipula que los ensayos deben escribirse obligatoriamente en inglés y que está estrictamente prohibido el uso de inteligencia artificial para su redacción, debiendo ser trabajos originales del aplicante.

Además, se aconseja evitar la repetición de información entre los diferentes ensayos solicitados.

En cuanto a la logística, todos los documentos deben enviarse en formato PDF bajo una nomenclatura específica (Apellidos_Nombre_Tipo de Documento) al correo electrónico de la embajada (embpanamaqatar@mire.gob.pa) antes de la fecha límite, usando el asunto indicado, con la advertencia de que las aplicaciones incompletas no serán tomadas en cuenta.