Las 5 noticias que marcan la tarde en Panamá y el mundo | 16 de marzo

1. Medios en EE. UU. podrían perder licencias por cobertura crítica de la guerra con Irán

La tensión política en Estados Unidos escala en medio del conflicto con Irán. Diversos reportes señalan que algunos medios de comunicación podrían enfrentar riesgos para sus licencias de transmisión debido a su cobertura crítica sobre la guerra.

El debate gira en torno a si ciertas informaciones sobre la estrategia militar o el manejo del conflicto por parte del gobierno podrían considerarse perjudiciales para la seguridad nacional.

2. Alemania rechaza pedido de Trump de enviar fragatas al estrecho de Ormuz

En medio de la guerra con Irán, el gobierno de Alemania rechazó una solicitud del presidente estadounidense Donald Trump para desplegar fragatas en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el comercio de petróleo.

El estrecho conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo y es clave para el transporte energético global. Berlín dejó claro que no participará en esa operación naval por ahora, lo que refleja las diferencias dentro de los aliados occidentales sobre cómo responder a la crisis con Teherán.

3. Panama Ports Company denuncia incumplimiento de Panamá en arbitraje internacional

La empresa Panama Ports Company denunció al Estado panameño ante un arbitraje internacional por lo que considera un incumplimiento del contrato de concesión portuaria.

El conflicto surge tras decisiones judiciales que declararon inconstitucional el contrato que permitía a la compañía operar terminales estratégicas en los accesos del Canal de Panamá.

La empresa sostiene que las acciones del Estado han afectado gravemente su contrato y provocaron daños a sus operaciones.

4. Economía panameña creció 4,4 % en 2025

En medio de la controversia portuaria, la economía de Panamá también muestra señales de crecimiento.

El Producto Interno Bruto (PIB) del país registró una expansión de 4,4 % durante 2025, impulsada principalmente por sectores como comercio, logística, transporte y servicios.

El crecimiento confirma la recuperación económica tras años de desaceleración, aunque analistas advierten que desafíos como disputas legales internacionales o cambios en el comercio global podrían influir en el panorama futuro.

5. Cuba sufre nuevo apagón nacional, el sexto en año y medio

La crisis energética en Cuba volvió a evidenciarse con un nuevo apagón nacional, el sexto en aproximadamente año y medio.

Los cortes masivos de electricidad se han vuelto frecuentes debido al deterioro de la infraestructura energética, la escasez de combustible y las dificultades económicas que enfrenta la isla.