Muere Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo de Borja, a los 94 años

La artista española Cecilia Giménez – famosa en todo el mundo por su particular restauración de la obra representativa del ‘Ecce Homo’ de Borja – falleció este lunes 29 de diciembre a los 94 años de edad, según confirmaron diversos medios españoles como los diarios <b>El País</b> y <b>El Mundo</b>. <b>Giménez – quien se encontraba viviendo en una residencia junto a su hijo, que padece discapacidad intelectual – saltó a la fama en el año 2012 cuando restauró la obra de la iglesia de su comunidad que, si bien generó criticas en un principio, desató una ola de fascinación que motivó a diversos visitantes alrededor del mundo a visitar el santuario de la Misericordia de Borja, un pueblo situado en Zaragoza (España).</b>