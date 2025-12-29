Muere Cecilia Giménez, la restauradora del Ecce Homo de Borja, a los 94 años

Giménez – quien se encontraba viviendo en una residencia junto a su hijo, que padece discapacidad intelectual – saltó a la fama en el año 2012 cuando restauró la obra de la iglesia de su comunidad que, si bien generó criticas en un principio, desató una ola de fascinación que motivó a diversos visitantes alrededor del mundo a visitar el santuario de la Misericordia de Borja, un pueblo situado en Zaragoza (España).

La artista española Cecilia Giménez – famosa en todo el mundo por su particular restauración de la obra representativa del ‘Ecce Homo’ de Borja – falleció este lunes 29 de diciembre a los 94 años de edad, según confirmaron diversos medios españoles como los diarios El País y El Mundo .

La obra – cuestionada por el entonces naciente universo de las redes sociales, y vista con gran escrutinio por parte de medios internacionales como los británicos ‘BBC’ y ‘The Telegraph’ – era una representación artística de Jesucristo, elaborada por el artista Elias García Jiménez. Al conocerse el resultado final de la restauración artística de la obra que se encontraba originalmente en mal estado, más tarde se supo que la aficionada a la pintura no pidió permiso para acometer la tarea.

De este modo, la artista se encontraba en el centro de todas las miradas de su pueblo así como de las burlas de los internautas al presuntamente dañar una figura sagrada para Borja.

En cuestión de tiempo esas sensaciones iniciales se convirtieron en cariño al darse cuenta de que modificó de forma irreversible la esencia de la obra al avisar al responsable del patrimonio cultural de su municipio de lo sucedido.

La respuesta amable del público a la que pudo haber sido una situación amarga para la artista aficionada se tradujo en 5,000 visitantes curiosos por ver la alteración realizada al Ecce Homo en el santuario de Borja. “El cambio sufrido (no buscado) por el santuario es innegable: hubo un antes y un después del repinte del Ecce Homo”, según reza el sitio web de turismo de esa localidad aragonesa, citada por el diario El País.

Sin embargo, el éxito devenido del traspié – que se tradujo en la creación de un musical de Broadway hasta un curso académico sobre la obra - causó una gran depresión en Giménez, quien nunca más salió a la palestra pública. El silencio sobre su vida lo rompió esta mañana el alcalde de Borja, Eduardo Arilla. “Se marcha una de las personas más queridas”, dijo citado por el periódico local Heraldo de Aragón.