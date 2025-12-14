  1. Inicio
ARTES ESCÉNICAS

‘Danzan las plazas’ transforma el Casco Antiguo en escenario vivo con la danza

El evento ‘Danzan las plazas’ culmina este domingo 14 de diciembre.
Por
José Vilar
  • 14/12/2025 12:45
El evento cultural ‘Danzan las plazas’ continúa este domingo 14 de diciembre en el Casco Antiguo, con intervenciones coreográficas y performances en tres plazas emblemáticas, reuniendo a bailarines panameños y españoles para acercar la danza contemporánea al espacio público y a la comunidad

Este domingo 14 de diciembre continúa el evento cultural ‘Danzan las plazas’ - organizado por el Centro Cultural de España Casa del Soldado y la Fundación Espacio Creativo – con el que se busca llevar el arte en movimiento a tres plazas emblemáticas del Casco Antiguo, transformando estos espacios históricos en espacios de arte y encuentro.

Un circuito cultural, el cual cuenta con solos de bailarines locales y con la participación de dos dúos provenientes de España, que reúne tanto a artistas locales como españoles para realizar intervenciones coreográficas, performances y acciones urbanas.

El recorrido de hoy da continuidad al de ayer, teniendo la Plaza Herrera como punto de encuentro del recorrido artístico, el cual dará comienzo a las 4:00 pm. Allí participan los bailarines Carolina Figueiredo (Plaza Herrera), la compañía de danza Wa·táa (Plaza Simón Bolívar), y Patricia Hastewell y Noé Ferey (Plaza de Francia).

El equipo artístico que forma parte de la elaboración de esta iniciativa cultural es integrado por: Sara Martín Hernández (Panamá), Stephanie Lee (Panamá), Kiko López (España), Héctor Plaza (España), Carolina Figueiredo (Panamá), la Compañía Wa·táa (Panamá), Patricia Hastewell (España), y Noé Ferey (España).

El proyecto artístico tiene como fin invitar al público que recorre el casco histórico de la ciudad a hacerlo desde una nueva perspectiva, donde la arquitectura, la comunidad y el arte se conectan en tiempo real.

