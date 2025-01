David Comrie, el Baltasar panameño

David Comrie nació en Panamá en 1983. Cuando era adolescente se mudó con su familia a Canadá, donde comenzó su formación en canto. Lo hemos visto a través de las pantallas gracias a series como Amar es para siempre, In from the Cold y Casa de papel.

Interpreta a Baltasar desde el 2022 en la tradicional cabalgata de los Reyes Magos que se lleva a cabo en Madrid, España, cada 5 de enero. Un evento que reúne a miles de personas en las calles para ver los desfiles de carrozas.

Comrie, viviendo en Canadá, formó parte de producciones de renombre mundial como West Side Story, Grease y Los Miserables. Sin embargo, fue en España donde alcanzó una gran popularidad al convertirse en el primer intérprete de Mufasa en la versión española del musical El Rey León, un papel que hizo durante seis años y que lo consolidó como uno de los grandes talentos del teatro musical.

No solo se desempeña como Baltasar; también interpreta al Genio de Aladdin. “Su interpretación y potente voz han convertido al Genio en uno de los personajes favoritos del público, y su talento ha sido clave para el éxito de esta producción”, reseña la revista Hola.

Comrie no iba a ser actor; estudió Literatura y Trabajo social. Trabajaba como actor para pagarse los estudios. Pero, cuando se graduó se dio cuenta de que estaba perdiendo el tiempo en algo que no le apasionaba. “Ver el musical de El Rey León en París me hizo cambiar y regresar nuevamente a mi vida como actor”, reveló a la revista GQ.

El panameño es un ejemplo de cómo la pasión y el talento pueden transformar una vida. Aunque su trayectoria pudo haber seguido un rumbo diferente, encontró su verdadera vocación en el teatro.