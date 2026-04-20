De ‘El Código Da Vinci’ a ‘Wild Symphony’: Dan Brown cautiva en su visita a Panamá

El Teatro Aurea ‘Baby’ Torrijos de la Ciudad de las Artes sirvió de escenario este lunes 20 de abril para recibir a uno de los escritores más afamados por novelas como ‘El Código Da Vinci’ y ‘El Último Secreto’, Dan Brown.

En esta ocasión, llega a Panamá para promocionar su último libro, ‘Wild Symphony’ (Sinfonía salvaje, en inglés), en el que reúne dos docenas de retratos musicales inspirados en el reino animal en una publicación diseñada para que niños y niñas amplíen sus horizontes.

En una interacción con ‘La Estrella de Panamá’, el autor superventas explicó que su proceso creativo se basa en la elección de un tema que tenga, en sí mismo, la capacidad de desarrollar otros y así construir la trama ideal para un thriller.

“Por ejemplo, en mi caso me fui, en una ocasión, por los temas de seguridad nacional y privacidad personal. Además, los temas que voy a abordar en mis novelas tienen que resonar conmigo personalmente porque, si voy a pasar tres, cuatro o seis años trabajando en una novela, al menos tengo que estar interesado en el tema que pretendo desarrollar”, explicó el escritor estadounidense.

La visita de Dan Brown a Panamá —gestionada tanto por el Ministerio de Cultura como por el Despacho de la Primera Dama— incluyó también una reunión en el Palacio de las Garzas con el presidente José Raúl Mulino y la ministra de Cultura Maruja Herrera.

La agenda del escritor se complementa esta tarde, a las 3:00 p.m., con un concierto basado en las melodías de ‘Wild Symphony’ en el Teatro Balboa. Al evento solo se podrá asistir por invitación.