De ‘El Código Da Vinci’ a ‘Wild Symphony’: Dan Brown cautiva en su visita a Panamá

El <b>Teatro Aurea ‘Baby’ Torrijos</b> de la <b><a href="/tag/-/meta/ciudad-de-las-artes">Ciudad de las Artes</a></b> sirvió de escenario este lunes 20 de abril para recibir a uno de los escritores más afamados por novelas como <b>‘El Código Da Vinci’</b> y <b>‘El Último Secreto’</b>, Dan Brown. En esta ocasión, llega a Panamá para promocionar su último libro, <b>‘Wild Symphony’</b> (<i>Sinfonía salvaje</i>, en inglés), en el que reúne dos docenas de retratos musicales inspirados en el reino animal en una publicación diseñada para que <b>niños y niñas amplíen sus horizontes</b>.En una interacción con <b>‘La Estrella de Panamá’</b>, el autor superventas explicó que su proceso creativo se basa en la elección de un tema que tenga, en sí mismo, la capacidad de desarrollar otros y así construir la trama ideal para un thriller.'Por ejemplo, en mi caso me fui, en una ocasión, por los temas de <b>seguridad nacional</b> y <b>privacidad personal</b>. Además, los temas que voy a abordar en mis novelas tienen que resonar conmigo personalmente porque, si voy a pasar tres, cuatro o seis años trabajando en una novela, al menos tengo que estar interesado en el tema que pretendo desarrollar', explicó el escritor estadounidense.La visita de Dan Brown a Panamá —gestionada tanto por el <b>Ministerio de Cultura</b> como por el <b>Despacho de la Primera Dama</b>— incluyó también una reunión en el <b>Palacio de las Garzas</b> con el presidente José Raúl Mulino y la ministra de Cultura Maruja Herrera.La agenda del escritor se complementa esta tarde, a las 3:00 p.m., con un concierto basado en las melodías de <b>‘Wild Symphony’</b> en el <b>Teatro Balboa</b>. Al evento solo se podrá asistir por invitación.