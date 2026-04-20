El Gobierno deroga decreto que regulaba plataformas de transporte y crea mesa para analizar el tema

Después de las críticas durante el fin de semana, el <a href="/tag/-/meta/mingob-ministerio-de-gobierno">Ministerio de Gobierno</a> derogó el <b>Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026</b>, que regulaba el servicio de transporte terrestre público selectivo de lujo solicitado a través de plataformas digitales.La medida está contemplada en el Decreto Ejecutivo No. 11 del 20 de abril de 2026, publicado en la <b>Gaceta Oficial </b>este lunes. El Gobierno sustentó la decisión en que <i>'han sido muchos los aportes de los diferentes sectores de la sociedad civil, principalmente de los usuarios de este servicio de transporte, con opiniones a favor y en contra de la regulación expedida'</i>.El <b><a href="/tag/-/meta/mingob-ministerio-de-gobierno">Ministerio de Gobierno,</a></b> al mismo tiempo, ordenó establecer una mesa de trabajo en la que participarán el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio e Industrias, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y la Dirección General de Ingresos, para reunirse con todas las partes involucradas y elaborar una propuesta de regulación en un plazo de 90 días.El diputado <b><a href="/tag/-/meta/ernesto-cedeno">Ernesto Cedeño</a></b> presentó en la mañana de hoy una demanda de nulidad en la Corte Suprema de Justicia en contra del decreto que regulaba el servicio de transporte, a través de las plataforma digitales, como la de Uber e InDrive.El presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, reconoció que hace falta un diálogo más amplio para lograr una normativa clara y consensuada, que permita regularizar esta actividad y garantizar un servicio óptimo para los usuarios del transporte selectivo.