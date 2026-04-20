El Gobierno deroga decreto que regulaba plataformas de transporte y crea mesa para analizar el tema

Después de las críticas durante el fin de semana, el Ministerio de Gobierno derogó el Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026, que regulaba el servicio de transporte terrestre público selectivo de lujo solicitado a través de plataformas digitales.

La medida está contemplada en el Decreto Ejecutivo No. 11 del 20 de abril de 2026, publicado en la Gaceta Oficial este lunes. El Gobierno sustentó la decisión en que “han sido muchos los aportes de los diferentes sectores de la sociedad civil, principalmente de los usuarios de este servicio de transporte, con opiniones a favor y en contra de la regulación expedida”.

El Ministerio de Gobierno, al mismo tiempo, ordenó establecer una mesa de trabajo en la que participarán el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio e Industrias, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y la Dirección General de Ingresos, para reunirse con todas las partes involucradas y elaborar una propuesta de regulación en un plazo de 90 días.

El diputado Ernesto Cedeño presentó en la mañana de hoy una demanda de nulidad en la Corte Suprema de Justicia en contra del decreto que regulaba el servicio de transporte, a través de las plataforma digitales, como la de Uber e InDrive.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reconoció que hace falta un diálogo más amplio para lograr una normativa clara y consensuada, que permita regularizar esta actividad y garantizar un servicio óptimo para los usuarios del transporte selectivo.