Las 7 noticias que marcan el día | 20 de abril

Estas son las noticias que marcan el día de hoy en Panamá y el mundo.

Alas Chiricanas: Deportarán a Ali Zaki Hage Jalil a Panamá

El principal sospechoso del atentado terrorista conocido como Alas Chiricanas, Ali Zaki Hage Jalil, será extraditado este lunes 20 de abril desde Venezuela hacia Panamá, según confirmaron fuentes oficiales.

Caso pinchazos: Audiencia contra Ronny Rodríguez y William Pittí es suspendida

Este lunes 20 de abril inició la audiencia contra Ronny Rodríguez y William Pittí por el presunto delito de peculado en el denominado Caso Pinchazos. No obstante, la sesión fue suspendida y la audiencia fue reprogramada para el viernes 24 de abril a las 9:00 a. m.

Fallas en la plataforma para el registro del Cepanim

Una caída técnica en el sistema del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha retrasado el inicio del registro para los beneficiarios del Cepanim, generando errores y frustración entre los usuarios que intentan completar el trámite.

Revisión del decreto sobre taxis de lujo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, analizará el alcance del Decreto Ejecutivo que regula los certificados de operación para el Servicio de Especial de Turismo (SET), conocidos como taxis de lujo. La revisión surge tras las quejas de transportistas que denuncian irregularidades en la emisión de cupos y la competencia desleal.

Zarzos: El desafío de la conectividad rural

La infraestructura en las zonas de difícil acceso sigue bajo la lupa, especialmente en lo que respecta a los “zarzos” o puentes colgantes.

Aunque estas estructuras son vitales para comunidades aisladas, la falta de mantenimiento y la ausencia de carreteras formales (que a menudo terminan siendo simples trochas) plantean una incógnita sobre la seguridad y el desarrollo económico de estas regiones.

El debate se centra en si el Estado debe seguir apostando por soluciones temporales como los zarzos o invertir en infraestructuras permanentes que permitan el paso de vehículos y mejoren la calidad de vida de los habitantes.

Ruta hacia la autosuficiencia arrocera

Panamá se encuentra en una encrucijada respecto a su meta de alcanzar la autosuficiencia en la producción de arroz, el grano básico en la dieta del panameño.

A pesar de los esfuerzos de los productores locales y los subsidios estatales, factores como el cambio climático, los costos de los insumos y la falta de tecnología de riego siguen dificultando el objetivo.

Actualmente, el país todavía depende de importaciones estratégicas para cubrir la demanda nacional, lo que genera un debate sobre la necesidad de políticas agrícolas más agresivas que incentiven la siembra y protejan la seguridad alimentaria frente a la volatilidad de los mercados externos.

Pronóstico del tiempo: Lunes 20 de abril

Para este lunes 20 de abril, las condiciones climáticas en el territorio panameño estarán marcadas por la transición hacia la temporada lluviosa. Se prevé un ambiente caluroso durante la mañana con un aumento progresivo de la nubosidad hacia la tarde.

El pronóstico indica la probabilidad de aguaceros aislados y tormentas eléctricas en diversas provincias, especialmente en el sector del Pacífico y la cordillera central.

Se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles ráfagas de viento y mantenerse hidratada debido a los altos índices de radiación ultravioleta esperados antes de las lluvias.