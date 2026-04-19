¿Carreteras o trochas?: otra de las incógnitas de los ‘excepcionales’ zarzos

Los zapatos ya no dan para más. En ellos relucen los tonos anaranjados y chocolates, prueba fehaciente de un caminar incesante por esas lomas cargadas de lodo y polvo de las trochas recién hechas de la comarca Ngäbe Buglé. Manchados de arcilla, recorren entre 45 minutos y dos horas desde sus casas hasta el salón de clases: suben lomas empinadas, descienden pendientes peligrosas y, a veces, cruzan ríos o quebradas para reclamar uno de los derechos más importantes de su infancia: educarse. Mientras avanzan en grupos de hasta cinco o siguen los pasos de sus hermanos mayores por trochas de tierra trazadas hace dos meses en distintos puntos de la comarca, como consecuencia de la construcción de los zarzos, ignoran las contrataciones a empresas cuestionadas, las dudas sobre el origen de los fondos y las contradicciones que rodean las condiciones de este proyecto, que promete facilitarles la llegada a la escuela. Según el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, para llegar a algunos zarzos se necesita caminar de unos seis a siete kilómetros, mientras que las empresas todavía deben abrir alrededor de 20 a 30 kilómetros de camino.

“Es una cantidad de kilómetros adicionales de carretera que van a obtener las comunidades”, expresó Andrade durante la gira al territorio indígena organizada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Pero a diferencia de lo descrito por el ministro, lo que La Estrella de Panamá pudo observar fueron senderos improvisados, abiertos por las compañías encargadas de la construcción de los puentes zarzos. Este diario conoció de parte de las empresas que los accesos son utilizados para facilitar el paso de los materiales y que no se construirían carreteras. Y es que la construcción de carreteras, como menciona Andrade, no se encuentra contemplada en el pliego de cargos de Panama Compra para la construcción de ninguno de los 50 zarzos.

Expertos como el ingeniero Carlos Penna, expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), explicaron a este diario que la apertura de caminos de tierra es un procedimiento común para la construcción en áreas apartadas. “Tienen que hacerlo porque sino se quedarían incomunicados al proyecto y peligraría el equipo y los materiales. Las trochas deben ser en los lugares más planos que se pueda, es la única manera de entrar a los terrenos”, detalló el expresidente de la SPIA. Según declaró el ministro a medios locales, este procedimiento por sí solo concentra el 40% del costo total de construcción de los zarzos. Su explicación surge tras los cuestionamientos por los precios que más que triplican los de estructuras similares levantadas en zonas apartadas durante administraciones anteriores, hasta alcanzar valores cercanos al medio millón cada zarzo.

Según su teoría, por ejemplo, uno de los zarzos que construye la empresa Civil y Logística, S.A., cuyo precio unitario es de unos $490 mil, tendría de ese total $196 mil para estas trochas, y el costo del puente sería $294 mil. Aún así es superior a uno que construyó el MOP en esta administración en Pacora, provincia de Panamá, por $115 mil, así como otros en la misma región indígena que no superan los $80 mil, según Panamá Compra. Estos mismos precios fueron respaldados por el presidente, José Raúl Mulino, quien el pasado jueves aseguró que los costos de los zarzos, que serán un total de 100, en dos grupos, responden a dificultades logísticas por trabajar en zonas de difícil acceso. “Algunos toman días en llegar con maquinaria, en otros casos mucho más porque no existen caminos. Estamos cumpliendo y esperamos culminar esta labor que no es fácil”, afirmó durante una conferencia. Asimismo, dijo que cada estructura implica condiciones distintas que elevan los valores finales de la construcción.

La postura del MOP

La Estrella de Panamá intentó obtener respuestas del MOP sobre este tema, pero, como ocurrió con otras preguntas planteadas por este diario, estas quedaron sin contestación durante la gira del 8 al 10 de abril en la comarca Ngäbe Buglé. Posterior a la visita se le envió a la entidad un cuestionario con la interrogantes pendientes, pero al cierre de esta edición no hubo respuestas. Entre las dudas también persiste otra aparente contradicción: el criterio de experiencia utilizado para la invitación de empresas porque participan compañías sin licitaciones recientes o con su junta técnica vencida, un requisito indispensable para operar en el ámbito de la ingeniería. Otra interrogante clave es por qué si los docentes y padres solicitaron estas estructuras desde septiembre de 2024, según cartas a las que accedió este diario, y la región fue visitada por el MOP ese mismo año, ¿por qué el proceso de adquisición directa se generó en febrero de 2026, según Panamá Compra?.

Estos contratos se redactaron bajo la figura de urgencia o contratación excepcional y no desde el inicio de la actual administración en una licitación, lo que hubiera permitido mejores condiciones para el Estado. Pese a las reiteradas solicitudes de este medio para aclarar estos puntos, e incluso tras asistir a la gira organizada por la institución, el MOP no ha aclarado. Desde el 16 de marzo, La Decana ha ofrecido en múltiples ocasiones espacios para entrevistar al ministro, sin obtener respuestas que disipen las dudas planteadas.

Criterios sin explicación

La Decana también consultó al ministro Andrade sobre la participación de empresas cuestionadas en el procedimiento excepcional impulsado por el MOP. Como reveló previamente este diario, en el reportaje ‘Zarzos serán construídos por empresa investigada contra la fe pública’, publicada el 30 de marzo, entre las compañías invitadas figura Constructora MECO, investigada por corrupción y actualmente vinculada a un proceso por presuntos sobrecostos, así como Desarrollos, Inversiones Equipos Patria, S.A. (Diepsa), que mantiene una querella por supuesto delito contra la fe pública ante el Ministerio Público.

Andrade salió en defensa de las empresas incluso antes de que este diario pudiera terminar de expresar la pregunta. El ministro aseguró que todas las compañías invitadas están legalmente habilitadas para contratar con el Estado. “Si tú me muestras que una empresa está inhabilitada, yo la quito”, respondió ofuscado, en la visita comarcal. El funcionario, no abordó cuáles fueron los criterios utilizados por la institución para la escogencia de las empresas ni por qué fueron invitadas a pesar de su historial cuestionable.

Créditos extraordinarios para los zarzos

Durante su interacción con La Estrella de Panamá, el titular del MOP también contradijo a su viceministro, Iván de Ycaza, sobre la fuente de los recursos para la primera fase del proyecto. Según Andrade, los primeros 50 puentes peatonales se financiarán con excedentes de las regalías de cobre de Minera Panamá, en línea con lo prometido por el mandatario Mulino en diciembre pasado, cuando aseguró que los $30 millones pagados por material de la mina serían “estrictamente para obras sociales”. El 3 de marzo el Consejo de Gabinete aprobó un crédito extraordinario por $17.8 millones destinado exclusivamente a esa primera etapa de puentes colgantes.

La Resolución de Gabinete N.° 12 detalla que el MOP solicitó el 9 de febrero el financiamiento al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. Posteriormente, De Ycaza sustentó la solicitud ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el 12 de marzo, donde explicó, contrariamente, que el dinero provenía de las ventas de terrenos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en Brujas, Río Piña, Gamboa, Corte Culebra, Burunga, Espinar, Corozal y Telfers. Consultado sobre la discrepancia, Andrade afirmó que su viceministro “no estaba enterado” de que la fuente real serían los excedentes del cobre. “El viceministro tiene muchas funciones y en su momento no estaba enterado de eso”, respondió Andrade a La Decana, durante la gira. Pero las inconsistencias sobre el financiamiento de los zarzos no terminan ahí. Durante esa misma visita al área indígena, el ministro habló de una segunda fase valorada en unos $20 millones. Sin embargo, el martes 7 de abril, el Gabinete aprobó otro crédito adicional, por $12 millones, mediante la Resolución N.° 33-26, para financiar los próximos 50 zarzos en Kodri, Ñokribo y Nedrini, aún no se sabe de los restantes $8 millones para completar esta faceta.