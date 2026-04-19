¿Carreteras o trochas?: otra de las incógnitas de los ‘excepcionales’ zarzos

Según su teoría, por ejemplo, uno de los zarzos que construye la empresa Civil y Logística, S.A., cuyo precio unitario es de unos $490 mil, tendría de ese total $196 mil para estas trochas, y el costo del puente sería $294 mil. Aún así es superior a uno que construyó el MOP en esta administración en Pacora, provincia de Panamá, por $115 mil, así como otros en la misma región indígena que no superan los $80 mil, según Panamá Compra.Estos mismos precios fueron respaldados por el presidente, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, quien el pasado jueves aseguró que los costos de los zarzos, que serán un total de 100, en dos grupos, <b>responden a dificultades logísticas por trabajar en zonas de difícil acceso</b>.<i>'Algunos toman días en llegar con maquinaria, en otros casos mucho más porque no existen caminos. Estamos cumpliendo y esperamos culminar esta labor que no es fácil'</i>, afirmó durante una conferencia.Asimismo, dijo que <b>cada estructura implica condiciones distintas que elevan los valores finales de la construcción</b>.