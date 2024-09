De la Normal Rural de David al Colegio Félix Olivares C.

De manera sostenida se ha extendido en el tiempo, tanto en medios impresos como digitales, la afirmación de que “en 1924, siendo presidente de la República don Rodolfo Chiari, instituyó un Primer Año Normal en David, bajo la dirección del profesor Félix Olivares Contreras.”

Lamentablemente, a pesar de la convicción generalizada, de ese entendido hecho no existe constancia legal. Nada sustenta entre las evidencias formales que en 1924 se hubiese “instituido” ese Primer Año Normal que se supone antecesor del hoy Colegio Félix Olivares C.; por ende, toca corregir.

Con apenas 19 años, Félix Olivares fue nombrado maestro en la Escuela de varones de David, mediante Decreto No. 25 de 27 de abril de 1917 del presidente Dr. Ramón M. Valdés, con refrendo del secretario de Instrucción Pública don Guillermo Andreve (G.O. 2628). Ese año inició su magisterio don Félix Olivares, y su obra fecunda no la achica la ausencia del Decreto instituyendo en 1924 el relatado año escolar. Sin embargo, es obligatorio rectificar anotaciones erradas, porque legalmente ese acto no existió. Véase:

1. Que el presidente Rodolfo Chiari se posesionó el 1 de octubre de 1924 conforme a la sucesión constitucional, con la presencia del presidente saliente, Dr. Belisario Porras. (Diario de Panamá, 1 de octubre de 1924);

2. Si hubo la intención, mal habría podido instituir el presidente Chiari ese Primer Año Normal entre octubre y diciembre de 1924, pues el año lectivo se había iniciado el 2 mayo y terminaba el 7 de febrero de 1925, conforme al Decreto No. 20 de 4 de abril de 1924 (G.O. 4382), suscrito, precisamente, por su secretario de Instrucción Pública, don Octavio Méndez Pereira, quien traía sobre sus hombros la planificación escolar desde marzo de 1923, en ese cargo en el gobierno del Dr. Porras;

3. Que del 1 de octubre al 31 de diciembre de 1924, tres primeros meses de la administración Chiari, se publicaron las Gacetas Oficiales 4495 de 2 de octubre a la 4545 de 31 de diciembre (51). En ellas no aparece Ley ni Decreto “instituyendo” el supuesto Primer Año Normal para David; y,

4. Que las Leyes y Decretos rezagados de 1924 fueron publicados en las veintiún siguientes Gacetas Oficiales; esto fue hasta la 4566 de 28 de enero de 1925. En estas tampoco hay acto alguno del presidente Rodolfo Chiari ni de la Asamblea Nacional “instituyendo” el Primer Año Normal para David en 1924.

Por lo contrario, lo que sí existe y tiene fundamentos demostrables es que:

1. Mediante la Ley 41 de 27 de noviembre de 1924 (G.O. 4537), la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley presentado por el secretario de Instrucción Pública, O. Méndez Pereira, reformando íntegramente el Código de Instrucción Pública, quedando autorizado el Poder Ejecutivo para crear nuevas escuelas normales (art. 62) a partir del 1 de mayo de 1925, cuando entraría a regir esta nueva Ley (art.117);

2. Que el presidente Rodolfo Chiari expidió entonces el Decreto No. 10 de 7 de marzo de 1925, con el refrendo del secretario de Instrucción Pública, profesor Méndez Pereira, creando las escuelas normales rurales de David y Aguadulce, que entrarían a funcionar el 4 de mayo de 1925, con propósitos esencialmente agrícolas, cuyo plan de estudios sería de dos años y deberían contar con campos agrícolas experimentales y escuela primaria anexa (G.O. 4592);

3. Que los primeros docentes de la Escuela Normal Rural de David fueron la profesora Rosa Raquel Ríos y don Félix Olivares C., y el doctor Sebastián Gilberto Ríos su primer director; todos designados mediante Decreto No. 24 bis de 18 de abril de 1925 del presidente Rodolfo Chiari, con el refrendo del secretario de Instrucción Pública, profesor Méndez Pereira (G.O. 4644);

4. Que al cumplir en 1926 sus dos primeros años, la Escuela Normal Rural de David entregó al país diecisiete nuevos maestros rurales. Estos fueron: Elvia Candanedo (1er puesto entre las damas), Dorila Candanedo, Julia Candanedo, Zoila Castillo, Idalina Castillo, Carmen Casorla, Susana Esquivel, Felicia Franceschi y Quirina Quintero. Y por los varones, Eduardo González Jované (1er puesto), Raúl Alvarado, Eliseo Esquivel, Luis Ricardo Franceschi, Sebastián Ríos, Rafael Sanmartín, Jil Samudio y José Pío Jiménez. (El Centinela del Valle, No.8, lunes 21 de marzo de 1927, Órgano mensual de la Escuela Normal Rural de David); y,

5. Que mediante Decreto No. 21 de 2 de mayo de 1936, siendo presidente el Dr. Harmodio Arias y secretario de Instrucción Pública don Narciso Garay, el profesor Olivares fue nombrado una vez más en ese cargo en la Normal Rural de David, junto a las profesoras Victorina Germán y Rosa Raquel Ríos, y de nuevo el director fue el Dr. S. Gilberto Ríos (G.O. 7300).

En 1943, durante la administración del presidente Ricardo Adolfo de la Guardia, mediante Decreto No. 557 de 18 de mayo, con el refrendo del ministro de Educación, Dr. Víctor Florencio Goytía, la Escuela Normal Rural de David fue elevada a Escuela Secundaria (G.O. 9144).

El 17 de agosto de 1945 falleció el profesor Félix Olivares C., siendo director de la Escuela Secundaria de David. Su sepelio lo recogió en elocuente crónica el periodista Luis E. Alfonso, cuya lectura se recomienda por la riqueza de sus datos (dispensándole el yerro añejo sobre el supuesto primer año Normal de 1924), quien incluyó el siguiente testimonio: “Este corresponsal recuerda a don Félix cuando hace cosa de un mes, como director de la Escuela Secundaria y en visita que hiciera a este plantel el presidente de la República don Enrique A. Jiménez, pedía al excelentísimo señor Jiménez un edificio propio para esta escuela, solicitud que hacía con vehemencia en nombre de las doscientas estudiantes pobres que abrevaban en este recinto el saber que no pueden ir a tomar fuera de la provincia por las dificultades económicas.” (La Estrella de Panamá, 19 de agosto de 1945, “Falleció don Félix Olivares en David”)

El 10 de septiembre de 1945 el presidente Enrique A. Jiménez, con el refrendo del ministro de Educación Dr. José Daniel Crespo -otro adalid de la educación pública- emitió la Resolución No.1475, exaltando los méritos del educador Olivares y designando “Colegio Félix Olivares C.” a la hasta entonces Escuela Secundaria de David (G.O. 9807).

Mas también ocurrió que el presidente Jiménez supo captar la justeza del pedido del profesor Olivares y que recogió en su testimonio magistral el periodista Alfonso. No llegó a ver don Félix Olivares su anhelo realizado, pero fue gracias a su clamor, y a la determinación del presidente, que el lunes 6 de septiembre de 1948, “seiscientos alumnos desfilaron ... del edificio viejo del Colegio Olivares al moderno centro educativo emplazado en los terrenos de la Granja.” (El Panamá América, martes 7 de septiembre de 1948, Corresponsal. Están ocupando el edificio de “Félix Olivares”).

El nuevo edificio se construyó dentro de los terrenos que debía tener la Escuela Normal Rural de David para campo agrícola; donados en 1947 por los benefactores don Samuel Álvarez Alvarado (6ha.) y don César Contreras (6000m²), cual rezan sendas placas fijadas en 2007 en su vestíbulo.

Explicada, pues, la inexistencia legal del Primer Año Normal en 1924, y acreditado que el 4 de mayo de 1925 fue el inicio de funciones la Escuela Normal Rural de David, predecesora del Colegio Félix Olivares C., trasladado el 6 de septiembre de 1948 a su actual sede, es que se exhorta a su Club de Padres de Familia, a la comunidad chiricana pensante y al Ministerio de Educación, a que se preserve la integridad histórica de este centro educativo y que nunca más se ridiculice a sus estudiantes celebrando aniversarios inventados; tanto peor, confundiendo caóticamente la fecha de su inicio con la de su traslado.

El autor es abogado e investigador historiográfico.