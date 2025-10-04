De Moscú a Panamá: RT abre sus cámaras y su experiencia en la Universidad de Panamá

Hoy nos alejamos un poco del archipiélago japonés y nos adentramos en uno de sus países vecinos, la Federación Rusa, esto gracias a TV Novosti y específicamente a su Canal RT, el primer canal Ruso en idioma español para Latinoamérica, que tuvo la deferencia de enviar un equipo de trabajo para dictar un seminario taller en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá.

Un poco de historia

El Canal RT en español nació en 2009 como un medio noticioso dirigido a los latinoamericanos el cual ofrecía no solo contenido de noticias de Rusia y los países de America latina sino también programas de opinión y documentales, entre otros. Por desgracia las sanciones no tardaron en llegar ya que su contenido publicaba noticias que otros medios callaban y esto iba en contra del statu quo y la historia que se le vendía a diversos países, alineada a los intereses hegemónicos del norte global. Las prohibiciones no se limitaron a la televisión abierta, sino también a aplicaciones para computadoras y teléfonos móviles y el impedimento de mostrar su programación en diversas redes sociales y sitios de publicación de videos. En noviembre de 2024 descubrimos el Programa de Seminario-taller RT compaRTe y nos cautivó a idea de que nuestros estudiantes pudiesen disfrutar de un equipo profesional que les explicaran y enseñaran las interioridades del trabajo de un noticiero de televisión, documentales, programas de opinión y el día a día de un canal que se transmite a nivel mundial. Después de semanas de búsqueda, en diciembre de 2024, hicimos el primer contacto, una conversación por correo electrónico en la que solicitábamos información sobre el programa y la posibilidad de que viniesen a Panamá. En mayo decidimos que la mejor forma de iniciar esta relación de cooperación era mediante la firma de un Memorándum de Entendimiento entre la Universidad de Panamá y TV-Novósti, el cual por procesos burocráticos universitarios al momento de escribir este artículo, aún está a la espera de su validación. El 10 de junio por videoconferencia se sentaron las bases de lo que sería el programa en Panamá, a quién iría dirigido y cuál sería su finalidad. Julio culminó con la nota de invitación de la Facultad, la creación de los afiches y la entrega del programa por parte del Canal RT. Ocho meses de correos yendo y viniendo dieron frutos: estudiantes, profesores y profesionales disfrutaron y aprendieron gracias a la solidaridad del Canal RT.

El periplo

Debido a las sanciones a la Federación Rusa, el viaje de Moscú a Panamá dura casi veinticuatro horas. Con cuatro o cinco de tránsito, los amigos de RT llegaron a Panamá el viernes y nos encontramos el sábado en la Facultad para probar los equipos y las presentaciones en el auditorio. El Seminario-Taller «RT CompaRTe» fue intensivo de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, los colaboradores explicaron al público las interioridades de creación, producción y desarrollo de diversos programas, en buen panameño, fueron del papel a la pantalla logrando que los asistentes comprendieran su metodología de trabajo, el funcionamiento de un canal internacional 24 horas y sobre todo, las técnicas para conseguir y mantener un público basado en la experiencia de más de quince años de RT. El equipo que vino a impartir el seminario-taller estaba compuesto por la Productora en jefe, la Redactora en jefe del servicio informativo de la emisión en español, la Redactora en jefe del programa «El Zoom», Pamela Quibec corresponsal de RT en Español en México y Mirko Casale autor y presentador del programa «¡Ahí les va!», un grupo nutrido de profesionales dispuestos a compartir, enseñar y solidarizarse con nuestros estudiantes. Se impartió en español y vale la pena decir que el nivel del mismo por los talleristas era excelente, en ningún momento hubo necesidad de recurrir a diccionarios ni traductores en línea.

Lo que se hereda no se hurta