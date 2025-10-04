De Moscú a Panamá: RT abre sus cámaras y su experiencia en la Universidad de Panamá

Desde pequeño nuestros padres nos acostumbraron a mostrar nuestro país a todos los «tíos y tías» que venían de otras latitudes y pasaban por el terruño, los amigos de RT solo tenían el domingo libre así que les ofrecimos un tour por el canal viejo y el nuevo, cuatro rusas, una mexicana, un argentino y cuatro panameños fuimos a las esclusas de Gatún y Agua Clara y en ambas por pura casualidad pudieron disfrutar del paso de barcos a las mismas, además la fauna del lugar parecía haberles dado la bienvenida, era la primera vez que veían iguanas, ñeques y gato solo en el mismo viaje.De las esclusas dimos una vuelta por la ciudad de Colón y pasamos al puerto de cruceros Colón 2000 para almorzar, la conversación giró en torno a temas culturales, de nuestras naciones y demás en un ambiente de camaradería como quien conversa con la familia que tiene tiempo de no ver. Les invitamos a cenar en casa, la idea como siempre con los extranjeros es darles a probar las picaditas folclóricas panameñas, almojábanos, tortilla, yuca frita, carimañolas, empanadas de maíz, patacones y lo más importante las barritas energéticas nacionales —chicharrones—. Fueron cuatro días de arduo trabajo por parte y parte, pero la sensación de felicidad en las caras del público todavía la tenemos grabada en la mente, es impresionante lo que un poco de solidaridad puede hacer por nuestros pueblos y ciudadanos, esperamos tener la ocasión de volver a encontrarnos con los amigos de compaRTe, independiente de que sea en Moscú o Panamá, será como reencontrarse con esos primos o tíos que teníamos tiempo de no ver. Rolando José Rodríguez De León es Doctor en Comunicación Audiovisual y Vice-decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá.