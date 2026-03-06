  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

Debates relevantes

Aunque la región muestra avances en la reducción del hambre, la desigualdad, la inseguridad alimentaria y el alto costo de una dieta saludable siguen siendo retos estructurales para América Latina y el Caribe.
Aunque la región muestra avances en la reducción del hambre, la desigualdad, la inseguridad alimentaria y el alto costo de una dieta saludable siguen siendo retos estructurales para América Latina y el Caribe.
Por
Bernardo Kliksberg
  • 07/03/2026 00:00
Entre avances y desafíos, América Latina enfrenta el reto de combinar crecimiento, inclusión social y seguridad alimentaria en un contexto global cambiante

América Latina y el Caribe tienen 670 millones de habitantes. Es privilegiada en recursos naturales, pero enfrenta acentuados “cuellos de botella”. Se revisarán algunos debates e informes recientes.

El Davos Latinoamericano

Puede recibirse un panorama de conjunto de cómo se percibe la situación examinando el tan representativo “Davos” regional recientemente realizado en Panamá.

El Banco de Desarrollo (ex CAF) llevó a cabo en dicho país el segundo Foro Económico Internacional, con la participación de 240 panelistas altamente calificados. Expusieron 7 jefes de Estado. Disertaron los premios nobel de economía 2024 y 2025, hubo 6600 participantes de 70 países. Entre las principales líneas de trabajo estuvieron: 1) corredores biooceánicos, 2) agenda digital, 3) inteligencia artificial, 4) cómo usar nuestra potencia en biodiversidad y en energías renovables. Se resaltó en las conclusiones que “La desigualdad sigue siendo el talón de Aquiles de América Latina. Un crecimiento que no sea inclusivo no es sostenible”.

Entre las propuestas y recomendaciones principales estuvieron las siguientes:

Integración regional estratégica para tener mayor peso en los debates globales. Entre ellos: los grandes temas de la crisis climática y la seguridad alimentaria.Importancia de la inversión privada y la disciplina fiscal.

Se destacó que la empresa privada es un motor indispensable para cerrar brechas de infraestructura, generar empleo y mejorar los servicios públicos.

Se hizo hincapié en la necesidad de integrar a la región en las nuevas tecnologías. Entre ellas: sistemas de semiconductores e inteligencia artificial, la agricultura regenerativa y la descarbonización.

Se enfatizó la importancia de estrechar las relaciones con Europa, procurando atraer inversiones de punta hacia áreas claves.

Panorama regional alimentario

Un nuevo informe producido por FAO, el FIDA, la OPS, el PMA y UNICEF (Febrero, 2026), aporta los siguientes datos:

La subalimentación disminuyó al 5,1% en el 2024.

Hay 4 países (Brasil, Costa Rica, Guyana y Uruguay) con una prevalencia del hambre inferior al 2,5%. Otros dos (Chile y México) están muy cerca de ese umbral.

Cinco países (Argentina, Barbados, Colombia, Dominica y República Dominicana) se encuentran ahora por debajo del 5%.

América del Sur reportó la mayor mejora en los últimos años, alcanzando una prevalencia promedio del hambre del 3,8%, con una disminución de casi un punto porcentual entre 2022 y 2024.

Mesoamérica se mantuvo prácticamente sin cambios en torno al 5%.

En el Caribe la cifra fue 17,5%. Este resultado se explica por la prevalencia de la subalimentación en Haití (54,2% en el trienio 2022-2024).

La inseguridad alimentaria moderada o grave afectó al 25,2% de la población de la región en 2024. Este porcentaje está por debajo de la estimación mundial del 28%.

La brecha de género sigue siendo significativa, con una prevalencia 5,3 puntos porcentuales mayor entre las mujeres que en los hombres.

En niños menores de 5 años, la prevalencia del retraso del crecimiento fue de 12,4%.

Una visión global muestra que, a pesar de las mejoras, más de 33 millones de personas aún sufren hambre, 167 millones padecen inseguridad alimentaria, 181.9 millones no pueden permitirse una dieta saludable.

La obesidad es un problema crítico en la región. Considerada actualmente una enfermedad, la padecen 141 millones de personas y viene ascendiendo. Se duplicó desde el año 2000, alcanzando el 29,9% en 2022, casi el doble de la estimación mundial del 15,8%.

En 2024, el costo de una dieta saludable aumentó un 3,8% en América Latina y el Caribe, convirtiéndola en la región con el costo más alto a nivel mundial, estimado en $5.16 por día ajustados al poder adquisitivo.

El informe sugiere políticas económicas, sociales y alimentarias que podrían enfrentar los déficits nutricionales actuales.

Una anotación

El tan sustantivo “Davos” y el riguroso informe interagencial ponen a foco tareas pendientes urgentes.

VIDEOS
Lo Nuevo