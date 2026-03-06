Debates relevantes

América Latina y el Caribe tienen 670 millones de habitantes. Es privilegiada en recursos naturales, pero enfrenta acentuados “cuellos de botella”. Se revisarán algunos debates e informes recientes.

El Davos Latinoamericano

Puede recibirse un panorama de conjunto de cómo se percibe la situación examinando el tan representativo “Davos” regional recientemente realizado en Panamá.

El Banco de Desarrollo (ex CAF) llevó a cabo en dicho país el segundo Foro Económico Internacional, con la participación de 240 panelistas altamente calificados. Expusieron 7 jefes de Estado. Disertaron los premios nobel de economía 2024 y 2025, hubo 6600 participantes de 70 países. Entre las principales líneas de trabajo estuvieron: 1) corredores biooceánicos, 2) agenda digital, 3) inteligencia artificial, 4) cómo usar nuestra potencia en biodiversidad y en energías renovables. Se resaltó en las conclusiones que “La desigualdad sigue siendo el talón de Aquiles de América Latina. Un crecimiento que no sea inclusivo no es sostenible”.

Entre las propuestas y recomendaciones principales estuvieron las siguientes:

Integración regional estratégica para tener mayor peso en los debates globales. Entre ellos: los grandes temas de la crisis climática y la seguridad alimentaria.Importancia de la inversión privada y la disciplina fiscal.

Se destacó que la empresa privada es un motor indispensable para cerrar brechas de infraestructura, generar empleo y mejorar los servicios públicos.

Se hizo hincapié en la necesidad de integrar a la región en las nuevas tecnologías. Entre ellas: sistemas de semiconductores e inteligencia artificial, la agricultura regenerativa y la descarbonización.

Se enfatizó la importancia de estrechar las relaciones con Europa, procurando atraer inversiones de punta hacia áreas claves.