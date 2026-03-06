Debates relevantes

Un nuevo informe producido por FAO, el FIDA, la OPS, el PMA y UNICEF (Febrero, 2026), aporta los siguientes datos:La subalimentación disminuyó al 5,1% en el 2024.Hay 4 países (Brasil, Costa Rica, Guyana y Uruguay) con una prevalencia del hambre inferior al 2,5%. Otros dos (Chile y México) están muy cerca de ese umbral.Cinco países (Argentina, Barbados, Colombia, Dominica y República Dominicana) se encuentran ahora por debajo del 5%.América del Sur reportó la mayor mejora en los últimos años, alcanzando una prevalencia promedio del hambre del 3,8%, con una disminución de casi un punto porcentual entre 2022 y 2024.Mesoamérica se mantuvo prácticamente sin cambios en torno al 5%.En el Caribe la cifra fue 17,5%. Este resultado se explica por la prevalencia de la subalimentación en Haití (54,2% en el trienio 2022-2024).La inseguridad alimentaria moderada o grave afectó al 25,2% de la población de la región en 2024. Este porcentaje está por debajo de la estimación mundial del 28%.La brecha de género sigue siendo significativa, con una prevalencia 5,3 puntos porcentuales mayor entre las mujeres que en los hombres.En niños menores de 5 años, la prevalencia del retraso del crecimiento fue de 12,4%.Una visión global muestra que, a pesar de las mejoras, más de 33 millones de personas aún sufren hambre, 167 millones padecen inseguridad alimentaria, 181.9 millones no pueden permitirse una dieta saludable.La obesidad es un problema crítico en la región. Considerada actualmente una enfermedad, la padecen 141 millones de personas y viene ascendiendo. Se duplicó desde el año 2000, alcanzando el 29,9% en 2022, casi el doble de la estimación mundial del 15,8%.En 2024, el costo de una dieta saludable aumentó un 3,8% en América Latina y el Caribe, convirtiéndola en la región con el costo más alto a nivel mundial, estimado en $5.16 por día ajustados al poder adquisitivo.El informe sugiere políticas económicas, sociales y alimentarias que podrían enfrentar los déficits nutricionales actuales.