Del espionaje al cine asiático: la nueva cartelera de la Sala Virtual del Cine Universitario

La Sala Virtual del Cine Universitario —puesta en funcionamiento por el Grupo Experimental de Cine Universitario de la Universidad de Panamá— renueva su cartelera para los próximos días. Hasta el 3 de mayo, el público podrá disfrutar de una selección de títulos destacados del cine internacional.

La primera película en programación es la estadounidense ‘Arabesque’ (1966), dirigida por Stanley Donen. La cinta —protagonizada por Gregory Peck, Sophia Loren y Alan Badel— narra la historia de un profesor experto en jeroglíficos árabes que se ve envuelto en una compleja trama de espionaje y crimen político, tras ser contratado para descifrar un mensaje codificado. La narrativa sigue la línea de la novela ‘The Cipher’, de Gordon Cotler. El filme obtuvo el premio BAFTA a Mejor Fotografía.

La segunda propuesta es la producción australiana ‘Ciudad en tinieblas’ (1998), del director Alex Proyas, con actuaciones de Rufus Sewell, Kiefer Sutherland y Jennifer Connelly. La historia sigue a un hombre que logra resistir los experimentos de unos misteriosos alienígenas y que debe encontrar la manera de devolver la memoria a los habitantes de una ciudad sumida en una noche perpetua.

Finalmente, la cartelera incluye la cinta hongkonesa ‘Cenizas del tiempo’ (1994), dirigida por Wong Kar-wai. Este drama, ambientado en China, profundiza en la vida de un espadachín marcado por la envidia hacia su rival. A lo largo de la historia, sus secretos salen a la luz gracias a la intervención de un cazador de recompensas y un guerrero. La película está inspirada en una obra de Louis Cha y fue galardonada con el premio a Mejor Fotografía en el Festival de Cine de Venecia.

Para más información sobre la programación, se puede visitar el sitio web: www.gecupanama.org/cu-en-linea.