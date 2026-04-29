Del espionaje al cine asiático: la nueva cartelera de la Sala Virtual del Cine Universitario

La <b>Sala Virtual del <a href="/tag/-/meta/gecu-grupo-experimental-de-cine-universitario">Cine Universitario</a></b> —puesta en funcionamiento por el <b>Grupo Experimental de Cine Universitario de la Universidad de Panamá</b>— renueva su cartelera para los próximos días. Hasta el <b>3 de mayo</b>, el público podrá disfrutar de una selección de títulos destacados del cine internacional.La primera película en programación es la estadounidense <b>‘Arabesque’ (1966)</b>, dirigida por <b>Stanley Donen</b>. La cinta —protagonizada por <b>Gregory Peck</b>, <b>Sophia Loren</b> y <b>Alan Badel</b>— narra la historia de un profesor experto en jeroglíficos árabes que se ve envuelto en una compleja trama de espionaje y crimen político, tras ser contratado para descifrar un mensaje codificado. La narrativa sigue la línea de la novela ‘The Cipher’, de <b>Gordon Cotler</b>. El filme obtuvo el <b>premio BAFTA a Mejor Fotografía</b>.La segunda propuesta es la producción australiana <b>‘Ciudad en tinieblas’ (1998)</b>, del director <b>Alex Proyas</b>, con actuaciones de <b>Rufus Sewell</b>, <b>Kiefer Sutherland</b> y <b>Jennifer Connelly</b>. La historia sigue a un hombre que logra resistir los experimentos de unos misteriosos alienígenas y que debe encontrar la manera de devolver la memoria a los habitantes de una ciudad sumida en una noche perpetua.Finalmente, la cartelera incluye la cinta hongkonesa <b>‘Cenizas del tiempo’ (1994)</b>, dirigida por <b>Wong Kar-wai</b>. Este drama, ambientado en China, profundiza en la vida de un espadachín marcado por la envidia hacia su rival. A lo largo de la historia, sus secretos salen a la luz gracias a la intervención de un cazador de recompensas y un guerrero. La película está inspirada en una obra de <b>Louis Cha</b> y fue galardonada con el <b>premio a Mejor Fotografía en el Festival de Cine de Venecia</b>.Para más información sobre la programación, se puede visitar el sitio web: <b><a href="http://www.gecupanama.org/cu-en-linea">www.gecupanama.org/cu-en-linea</a></b>.