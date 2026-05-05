Día del Caricaturista: entre la IA, las redes sociales y la falta de relevo generacional

Este 7 de mayo se conmemora el <b><a href="/tag/-/meta/dia-del-caricaturista">Día del Caricaturista</a></b>, una jornada para poner en valor y recordar el papel de los <b>humoristas gráficos</b> como artistas de los primeros bocetos de las distintas noticias que, poco a poco, conforman la <b>historia contemporánea de Panamá</b>.El <b>Día del Caricaturista</b> se instauró teniendo en cuenta el natalicio de <b>Eudoro ‘Lolo’ Silvera</b>, quien es considerado como el padre de la <b>caricatura panameña</b>.Uno de los mayores exponentes de este oficio fue el caricaturista de este diario <b>Fernando Peña Morán</b>, fallecido en el año 2023, quien dejó una estela profunda e invaluable en el ámbito de la <b>caricatura política en Panamá</b> en una carrera profesional de 43 años. Sus obras no solo destacaban por su agudeza editorial sino por un uso sencillo del lenguaje verbal y gráfico que logró conectar con miles de panameños.Los caricaturistas, aún en estos tiempos de ilustraciones hechas a computadora e <b>inteligencia artificial</b>, también son de algún modo un símbolo de resistencia. Tal como lo es <b>Félix Barrios</b>, quien por realizar una caricatura en contra del exdictador <b>Manuel Antonio Noriega</b>, también conocido popularmente como ‘cara de piña’, fue perseguido por realizar la caricatura ‘Esta piña se acabó’, la cual terminó estampada en las camisetas que celebraban la <b>invasión estadounidense de Panamá en 1989</b>.Ese ahínco es el que le motivó cuando tenía entre 16 y 17 años, cuando se propuso ser caricaturista de uno de los medios más importantes del país: <b>La Estrella de Panamá</b>. Un periódico para el cual trabajó por más de cuatro décadas.Para poner en perspectiva el oficio y ponderar el contexto actual, <b>La Decana</b> conversó con cuatro caricaturistas panameños: <b>Víctor Ramos</b>, <b>Delmiro Quiroga</b>, <b>Hilde Sucre</b> y <b>Lowis Rodríguez</b>.