Diablos rojos: legado vivo del arte popular panameño

Pintar a pulso la identidad panameña

Un oficio de pasión y detalle

El mayor reto que ha enfrentado fue pintar La Última Cena en la parte superior de un bus, un proyecto que le tomó un mes completo. Y si tuviera que describir todo este recorrido en una sola palabra, no lo duda: “Satisfacción. Porque realmente no pensé cuando yo era joven llegar a este nivel... ya soy reconocido a nivel nacional y fuera del país”.

Mantener el alma panameña sobre ruedas

Al igual que Rubén, Óscar Melgar ha dedicado gran parte de su vida a inmortalizar en metal el arte popular panameño. “Mi historia empieza desde los 12 años, me gustaba dibujar. Cuando yo era pequeño me gustaba dibujar la serie de televisión “El Hombre Araña”, “Mazinger Z” y cosas como esas”.

La lucha por el reconocimiento

Aunque hoy considera este oficio como su vida, durante sus primeros años, hubo situaciones que lo marcaron. “Se da un concurso y del cual se derivaba en una exposición. Se exponían cuadros de diversos artistas, no consolidados como tal, sino estudiantes, de lo que era la Escuela Nacional. Entonces, estos estudiantes concursaron junto conmigo en la exposición. El cuadro que yo pinté quedó en segundo lugar, pero uno de los profesores de pintura me dice a mí, Óscar, ¿sabes por qué no ganaste el concurso? Yo le dije, ¿pero yo iba a ganar? Me dice, sí, tú ibas a ganar, pero cuando se supo que tú pintabas buses, no te dieron el premio a ti, sino que se lo dieron a otro chico. Eso me afligió bastante”.

Ese golpe se convirtió en el motor de su determinación. Desde entonces, ha llevado su arte a países como Inglaterra, Portugal, México y Estados Unidos. “Me mostraban fotos de buses míos que ni yo recordaba haber hecho. Eso te da cuenta del valor internacional que tiene esto”.

Durante años, la lucha por la preservación de este arte lo ha mantenido vivo, cada espacio y oportunidad lo ha utilizado para recordar la importancia de no dejar morir lo que nos dio una voz e identidad. “Estoy tratando de que la gente comprenda que este arte pertenece a nuestra cultura. Cuando se muestran imágenes de Panamá, siempre vas a ver un Diablo Rojo. Siempre. En todas las postales de Panamá tú vas a ver un Diablo Rojo, cuando se habla de Panamá, se habla del Canal de Panamá, Roberto Durán y los Diablos Rojos”.

Además de pintar buses, realiza murales y cuadros. Pero tiene claro sus principios: “¿Cómo yo puedo pedir que se respeten mis obras cuando de repente yo estoy viviendo un arte chabacano, ¿me explico? O sea, vulgar y cosas como esas a nivel internacional”.