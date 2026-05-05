DJ Hansmix: entre la música y la vocación social

Más allá de la música y la política, DJ Hansmix sostiene una visión clara sobre el éxito. Para él, no se mide por lo material, sino por el crecimiento personal.'El dinero no cambia a las personas, solo amplifica lo que ya son', afirma. En esa línea, aconseja a los jóvenes no confundir la emoción con la ambición y construir una identidad propia, lejos de la imitación.En un entorno competitivo y cambiante, su estrategia ha sido mantenerse constante, adaptarse y, sobre todo, aportar valor. 'No necesitas ser el número uno; es mejor mantenerse entre los mejores', concluye.