DJ Hansmix: entre la música y la vocación social

La historia de Hansel Pineda, mejor conocido como DJ Hansmix, no se construyó de la noche a la mañana. Detrás de cada presentación, de cada espectáculo y de cada evento, hay más de 15 años de disciplina, constancia y adaptación a una industria en constante cambio. Desde su experiencia, el mundo del entretenimiento nocturno dista mucho de ser el escenario glamuroso que muchos imaginan. “No es algo que le recomendaría a cualquiera”, admite. Aunque reconoce que vivir de la música es posible, también advierte que el camino exige sacrificios: largas jornadas, ausencia en fechas como las de Navidad y Año Nuevo, y un desgaste constante en la vida personal. Aun así, Pineda insiste en que sí hay oportunidades. La clave, dice, está en tres pilares: compromiso, responsabilidad y sacrificio. Su propio recorrido es prueba de ello. No solo ha logrado consolidarse como DJ, sino también levantar una empresa de espectáculos que integra música, tecnología y experiencias visuales en un mismo escenario. Pero su visión va más allá del éxito individual. Parte de su motivación ha sido transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones. “Muchos jóvenes sueñan con ser DJs, pero no tienen una fórmula clara. Lo importante es entender que se puede empezar en un área y evolucionar con el tiempo”, señala.

Una industria en transformación

Para Pineda, la industria musical atraviesa una transformación profunda, impulsada principalmente por la tecnología y los cambios en los hábitos sociales tras la pandemia. “Antes el DJ marcaba la pauta; ahora el público manda”, resume. Hoy, asegura, los jóvenes tienen menos tolerancia a propuestas distintas y tienden a abandonar un lugar si no escuchan lo que quieren. A esto se suman factores como la situación económica, la inseguridad y el cambio en las dinámicas sociales, que han reducido la afluencia a discotecas. En este nuevo contexto, la supervivencia depende de la capacidad de innovar. “Ya no basta con poner música; hay que ofrecer experiencias”, explica. En su caso, ha incorporado elementos audiovisuales, interacción con el público y nuevas tecnologías para captar la atención de una audiencia cada vez más exigente. El futuro, advierte, plantea retos aún mayores. Con el avance tecnológico, el rol tradicional del DJ podría verse desplazado. “Si no evolucionas, en el futuro bastará con una playlist”, señala. Por eso, insiste en que el valor diferencial está en la creatividad y en la conexión emocional con el público.

Más allá de la música

Esa vocación de generar impacto también lo llevó a explorar la política buscando ser diputado en el circuito 8-2 (San Miguelito) en las pasadas elecciones de 2024. Su incursión no fue casual: desde joven estuvo vinculado a actividades comunitarias y liderazgo estudiantil en la secundaria, la Cruz Roja y en la Iglesia. Más tarde en su vida, y sin experiencia previa en la política, decide participar como un candidato independiente. “Veíamos muchos candidatos, pero no una verdadera voluntad de hacer las cosas”, comenta. La candidatura representó un intento por trasladar ese trabajo comunitario a un ámbito más amplio. Durante ese proceso, recibió orientación del diputado Juan Diego Vásquez, lo que le permitió entender mejor el escenario político. A pesar de enfrentarse a estructuras tradicionales con mayor experiencia, logró conectar en la campaña con una parte importante del electorado. Aunque su paso por la política fue breve, Pineda no descarta regresar en el futuro. Su motivación, asegura, sigue siendo la misma: generar oportunidades y aportar al desarrollo de su comunidad.

Una filosofía de vida

Más allá de la música y la política, DJ Hansmix sostiene una visión clara sobre el éxito. Para él, no se mide por lo material, sino por el crecimiento personal. “El dinero no cambia a las personas, solo amplifica lo que ya son”, afirma. En esa línea, aconseja a los jóvenes no confundir la emoción con la ambición y construir una identidad propia, lejos de la imitación. En un entorno competitivo y cambiante, su estrategia ha sido mantenerse constante, adaptarse y, sobre todo, aportar valor. “No necesitas ser el número uno; es mejor mantenerse entre los mejores”, concluye.