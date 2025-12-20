Domingos de descanso y lecturas

Hay quienes adoran a los perros, otros se derriten por los gatos y unos más quedan prendados ante cualquier mascota. Julia Navarro se desvive por los canes.La autora española, que nos tiene acostumbrados a sesudas novelas sobre guerras e invasiones, ha escrito un libro hermosamente inusual: <b>Cuando ellos se van </b>(Plaza &amp; Janes).La relación del ser humano con los canes data de unos 40,000 años atrás. Julia Navarro brinda en su obra una introducción arqueológica de esos antiguos encuentros. Luego hace un alegato sobre los derechos de los animales y cómo hay tradiciones que son actos de torturas contra perros, toros, cabras, gallos...Después <b>Cuando ellos se van</b> resalta el peso que han tenido los perros en el arte. Es cuando nos recuerda cuando lloramos por las vicisitudes de Charlot (Charlie Chaplin) y su perrita Scraps; la amistad entre una niña y Totó en El mago de Oz; cuando suspiramos con el romance en La dama y el vagabundo; sufrimos por los cachorritos en 101 dalmatas y quisimos tener un collie o un pastor alemán después de ver Lassie y Rin Tin Tin.El aparte más voluminoso es cuando Julia Navarro rememora el costado literario de los perros. Del fiel Argos de Ulises en la Odisea, a las referencias que aparecen en <b>El Quijote</b> de Cervantes; en Colmillo Blanco de Jack London y en El Gatopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa.En unas cuantas líneas explica también la pasión por los perros que tuvieron Lord Byron, Elizabeth Barrett, Virginia Woolf, Emily Brontë, Agatha Christie, Pío Baroja, Gertrude Stein, William Faulkner, José Saramago y Paul Auster.O su presencia en la pintura: de Goya a Jan van Eyck, de Tiziano a Velásquez, de Rembrandt a Norman Rockwell...<b>Cuando ellos se van </b>es un recordatorio de cuánto amamos a nuestras mascotas, cuánto nos dan compañía, en qué medida nos dan lecciones de convivencia y lo mucho que sentimos darles el último adiós como hizo Julia Navarro con su amado perro Argos y al que está dedicado este libro.