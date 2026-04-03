Una pregunta clave para todo, y hoy, las empresas están muy consciente de ella y es por eso que la filosofía Mindfulness está siendo tomada muy en cuenta por empresas de gran prestigio.

Esta nueva tendencia está acaparando rápidamente la atención de los grandes visionarios y empresarios que buscan seriamente el éxito o desean permanecer en la cima, lo que, de hecho, es más difícil que llegar a ella.

Mindfulness es aprender a relacionarse de forma directa con aquello que está ocurriendo en su vida, aquí y ahora. Es una forma de tomar conciencia de su realidad, dándole la oportunidad de trabajar con su estrés o los desafíos en su vida profesional y personal.

Usted dirá, mi muy apreciado lector, que no se necesita un curso para ello... Lo mismo se dijo cuando aparecieron temas como Coaching, el método Lego, la magia del servicio estilo Disney, el secreto del bamboo... y, todos aquellos que no creían en estas tendencias, terminaron hasta certificados.

Así que Mindfulness, Shoshin para líderes, Palabras Poderosas, El Gerente Cinturón Negro o Los Secretos del Lenguaje Corporal son algunos temas que no sólo están a la vanguardia empresarial, sino que, además, todos ellos, pueden guiarlo a un cambio de vida personal que jamás soñó.

Sin embargo, tenemos que ir al génesis... ¿Dónde está? ¿Usted está plenamente consciente de lo que hace o el legado que dejará tanto profesionalmente como a nivel personal?, ¿sabe quién es, de dónde viene y a dónde va? Hay dos momentos claves en este mundo: cuando nace y cuando sabe el para qué.

Le haré 4 preguntas claves: ¿Para qué está en este mundo?, ¿Ha vivido sabiamente?, ¿ha amado bien?, ¿ha sido de gran utilidad?, las últimas tres son de un excelente libro que leí llamado El Santo, El Surfista y El Ejecutivo de Robin Sharma, se lo recomiendo.

¿Dónde está? Esta pregunta se la haría a todos aquellos que critican la corrupción, pero son los que se pasan la luz roja, dan coimas a funcionarios públicos, transitan por los hombros, se meten en su carril sin poner señal, buscan “auxilios” económicos cuando no los necesitan quitándole los sueños de estudio a alguien que si se lo merece, guardan silencio cómplice o se alían convenientemente a favor de algún corrupto para ver que sacan y todavía tienen las canicas de hacernos creer que el juega vivo si paga.... Ah, pero no son corruptos según ellos.

¿Dónde está?, es la pregunta que le haría a todos aquellos que hablan de injusticias, pero son quienes no pagan el salario justo a sus colaboradores, otros les retienen las propinas a sus empleados y todavía les quitan un % por ellas, no les pagan las prestaciones justas o las horas extras y se embolsan los pagos que corresponden al seguro social. Una vez escuché a alguien recomendarle a otra persona “No le pagues el seguro social porque es extranjera” ... ¿Es esto justo?

¿Dónde está?, Seguirá siendo la pregunta que le haría a aquellos que saltan entre Dios y el Diablo, entre el bien y el mal, critican la violencia, pero son agresivos de palabra, se esconden en el anonimato de una red para poner cuanta porquería se les pasó por la mente contra alguien, hablan y piden respeto cuando difaman al que puedan con tal de aparecer ante un medio y escudarse con la fama o la “libertad” de expresión...

¿Dónde está?, cuando encontramos personas que hablan de igualdad, equidad y valores, pero justifican a ciegas los gastos de miles o millones, propios o terceros, de cosas que están de “moda” aunque sean innecesarias para aparentar lo que no son ante gente que no le importa, mientras una madre llora por no tener dinero para el tratamiento médico de su hijo(a) en el Oncológico... ¿Dónde está?

¿Dónde está?, cuando preferimos voltear la cara y no querer ver la realidad de la pobreza, la falta de valores, las injusticias, xenofobias, racismos, hambre, violencia, niños sin padres, embarazos precoces, femicidios, sólo porque no nos afecta directamente ¿Dónde está?

Ni yo ni nadie puede vivir correctamente cuando estamos saltando como palomitas en hojas de zinc caliente de un lado a otro por conveniencia y, puede que entremos en un debate largo, pero en muchos casos el fin, jamás justificará los medios y vivir sabia e íntegramente a cabalidad es una de las labores más complejas. Le recuerdo: Con los valores íntegros y auténticos no se negocia ni se juega.

El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Piense sólo en aquellas cosas que están en línea con sus principios y que puedan ver la luz del día. El contenido de su carácter lo elige usted. Día a día, lo que elija, lo que piense, y lo que haga, es en lo que se convierte. Su integridad es su destino. Es la luz que guía su camino.

Es por ello por lo que una filosofía como la de Mindfulness está cobrando más fuerza que otras, porque al preguntar ¿dónde está? es aprender a relacionarse de forma directa con aquello que está ocurriendo en su vida, aquí y ahora.

Cierro con esta línea amigo lector: El denominador común del liderazgo, es la integridad, así que le pregunto... ¿Dónde está? le recuerdo, un líder sin integridad jamás será un líder legítimo.