¿Cómo somos los panameños?

“Tuttiplén” de irreverencias

“Tuttiplén. Retratos de una arqueología popular” es el título de la divertidísima e irreverente exhibición de temas populares panameños de Momo Magallón y Vicky Suescum que se presenta actualmente en la Galería Mateo Sariel. La curaduría está a cargo del costarricense Daniel Soto Morúa, que fue comisario del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica (MADC), y a quien entrevistamos.

En la exhibicion ambas artistas hablan sobre lo popular y lo efímero, ¿como lo hace cada una?

Como escribí en el texto curatorial: “Una consume los productos y la otra los ve en la calle”. Creo que cada una tiene su manera de entender el paisaje panameño en el que creció. Vicky trabaja desde la exploración y el análisis del diseño vernáculo y lo traslada a un nivel artístico. También lo hace desde la nostalgia, porque fotografía y reinterpreta rótulos que ya no existen, pues como “ciudad de bien” se van borrando esas cosas que “afean” las calles, pero que, en realidad, son las que las llenan de encanto y particularidad. Además, Vicky reconfigura esas imágenes, las carga y resignifica con mensajes humorísticos, sarcásticos y esotéricos.

Por su parte, Momo nos habla de esa cantidad de objetos que consumimos diariamente, que usualmente pasan desapercibidos pero que ella, con una mirada muy curiosa y voraz, recolecta, resignifica y convierte en escenas llenas de una belleza inesperada. La mezcla que hace de los objetos es muy simpática, porque si ves en detalle, te das cuenta de que tiene cosas que ya no se encuentran fácilmente en las tiendas, cosas de las décadas de los 90 e inicios de los 2,000; o sea, arma esos bodegones con material de archivo.

La curiosidad de pintar esas cosas que pocos ven es lo que da el nombre al subtítulo de la exposición “Retratos de una arqueología popular”, porque si viajáramos en el tiempo unos cientos o miles de años al futuro, lo que ellas retratan es aquello que quizá encuentren los arqueólogos: pinturas en edificios públicos que expresan nuestra cultura popular y objetos de plástico de utilidad efímera. Yo veo sus obras como autorretratos de nuestra sociedad contemporánea.

A pesar de que ambas artistas guardan cierta relación formal en la exhibicion ( el color y el papel ), sus dimensiones y número de obras son muy distintas . ¿ Cómo hiciste para lograr un balance en la exhibición?

Eso siempre es complejo cuando se trata de una exposición en pareja, mucho más que si fuera una colectiva, porque la obra de ambas artistas debe lograr un balance, no en cantidad, sino en contenido y en peso visual. Si vos entrás a la galería, de entrada, ves que las obras de Vicky son más grandes, coloridas y en mayor cantidad que las de Momo, pero si te acercás a las de Momo, encontrás muchos detalles, texturas y elementos pequeños que no tienen las de Vicky. Por el contenido, yo me imaginé la experiencia de la exposición como cuando entrás a un mercado: te cae todo encima, pero si prestás atención, te das cuenta de que dentro de ese caos existe un orden, que todo está dispuesto de una manera (usualmente temática) en que podés encontrar lo que estás buscando y que en cada rincón hay algo, el espacio no se desaprovecha. Mi intención era lograr ese contraste con ambas artistas.

“Tuttiplén”, y sus divertidas e inasibles identidades panameñas y artísticas, se presenta en la Galería Mateo Sariel hasta el 2 de agosto.

Postada: Quiero felicitar a Micultura y a PINTA, la plataforma de arte latinoamericano, por el acuerdo firmado esta semana entre Miky Fabrega y Diego Costa, que confirma el patrocinio estatal de Panama Art Week, la creación conjunta de un ciclo de foros y charlas sobre arte, y la inclusión de artistas panameños en la Feria de Miami, en el marco de Art Basel Miami y el Miami Art Week.

Agradezco a Giancarlo Soler Torrijos, Analissa Borrero, Luis Alberto Martin, Dorys Varela e Yvonne Valdés de la Academia Diplomática, por su apoyo en la redacción de este artículo. Quiero destacar el trabajo de la directora Tere Mans en su última obra “Quema esto” del dramaturgo estadounidense Lanforde Wilson, que se presentó en el Teatro en Circulo, por demostrar que es posible atraer y entusiasmar al público joven de nuestro país a ver teatro contemporáneo.