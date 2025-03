Dorindo Cárdenas habla sobre su estado de salud: ‘empecé a ver doble’

El acordeonista de la música típica popular Dorindo Cárdenas Gutiérrez conversó con La Estrella de Panamá, días después de salir del hospital donde se encontraba recluido por una recaída de salud.

“Estoy bien ya, gracias a Dios. Estuve internado varios días durante El Carnaval, los médicos prefirieron dejarme ahí mientras pasaban las fiestas”, contó Cárdenas.

Añadió que es hipertenso y una madrugada empezó a ver doble, “eso me puso a correr, estuve una semana en el hospital”.

Recientemente ingresó de nuevo a realizarse chequeos de rutina. “Ahora entré de nuevo a hacerme exámenes de rutina. Me cambiaron algunos medicamentos y me estarán haciendo seguimiento. También tengo que hacer algunos ejercicios y me van a chequear la vista”.

Extendió un mensajes a sus seguidores: “Les agradezco a todos los que están preocupados por mí, que Dios los llene de mucha salud y bendiciones. Siempre estoy recordándolos a todos”.

A comienzos del mes de marzo se conoció la noticia de que el tipiquero se encontraba hospitalizado en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

Cárdenas, quien es considerado uno de los íconos de la música típica popular, cumplió recientemente 89 años.

En su honor, inauguraron una calle en su pueblo de Agua Buena, en la provincia de Los Santos, que fue bautizada con su nombre.