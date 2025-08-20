Edilsa Evelyn Lozano obtiene el Premio Changmarín 2025

La escritora Edilsa Evelyn Lozano ha sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín 2025 por su obra “Jugaremos en el cuento mientras rondan las rondas”, seleccionada de manera unánime por el jurado entre 42 propuestas recibidas.

El jurado calificador, integrado por Blanca Montenegro, Melitón Robles Esquina y Gilma Romero, resaltó que la obra “anida una enorme sensibilidad hacia el mundo infantil, con un contenido bien elaborado y estructurado, que combina valor lúdico-literario y evocaciones que fortalecen el vínculo con nuestras raíces culturales”.

Con un lenguaje rico en imágenes sensoriales y simbólicas, “Jugaremos en el cuento mientras rondan las rondas” invita a sus lectores a un viaje lleno de juegos, recuerdos y tradición, asegurando su permanencia en la memoria de quienes lo disfruten.

Entre las demás obras participantes, el jurado hizo mención especial a “El susto salta y hace croac”, presentada bajo el seudónimo “Ranida”.