  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura

Edilsa Evelyn Lozano obtiene el Premio Changmarín 2025

Edilsa Evelyn Lozano obtiene el Premio Changmarín 2025
Por
Sandry Crespo
  • 20/08/2025 12:23
La escritora panameña fue reconocida por el MiCultura con su obra “Jugaremos en el cuento mientras rondan las rondas”, seleccionada entre 42 propuestas

La escritora Edilsa Evelyn Lozano ha sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín 2025 por su obra “Jugaremos en el cuento mientras rondan las rondas”, seleccionada de manera unánime por el jurado entre 42 propuestas recibidas.

El jurado calificador, integrado por Blanca Montenegro, Melitón Robles Esquina y Gilma Romero, resaltó que la obra “anida una enorme sensibilidad hacia el mundo infantil, con un contenido bien elaborado y estructurado, que combina valor lúdico-literario y evocaciones que fortalecen el vínculo con nuestras raíces culturales”.

Con un lenguaje rico en imágenes sensoriales y simbólicas, “Jugaremos en el cuento mientras rondan las rondas” invita a sus lectores a un viaje lleno de juegos, recuerdos y tradición, asegurando su permanencia en la memoria de quienes lo disfruten.

Entre las demás obras participantes, el jurado hizo mención especial a “El susto salta y hace croac”, presentada bajo el seudónimo “Ranida”.

La escritora
Evelyn, ha ganado en dos ocasiones el premio Hersilia Ramos de Argote otorgado por la Universidad Tecnológica de Panamá en la versión cuento infantil y juvenil. En el 2017 con la obra “El cantor de las aves y otras voces del cielo, la tierra y el mar”; y en el 2022 con la obra: “Mi abuelita es un hada”.

En el 2022 obtuvo el segundo lugar en el Concurso Municipal de literatura Carlos Francisco Changmarín, de la Alcaldía de Panamá, versión cuento, con la obra “Calderos Mágicos”

En el concurso Changmarín, organizado por el Ministerio de Cultura ha tenido la oportunidad de quedar en mención honorífica en dos oportunidades.

Evelyn Lozano destacó que “me encanta contar historias desde que recuerdo. La mejor manera de plasmarlas es por medio de la palabra y he encontrado en los concursos literarios, una plataforma para poder compartir mis obras”.

El Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín, convocado por el Ministerio de Cultura, reconoce cada año a los autores que enriquecen la literatura dirigida a niños y jóvenes, fomentando la imaginación, la lectura y el rescate de valores culturales.

VIDEOS
Lo Nuevo