Edilsa Evelyn Lozano obtiene el Premio Changmarín 2025

En el 2022 obtuvo el segundo lugar en el Concurso Municipal de literatura Carlos Francisco Changmarín, de la Alcaldía de Panamá, versión cuento, con la obra 'Calderos Mágicos'En el concurso Changmarín, organizado por el Ministerio de Cultura ha tenido la oportunidad de quedar en mención honorífica en dos oportunidades. Evelyn Lozano destacó que 'me encanta contar historias desde que recuerdo. La mejor manera de plasmarlas es por medio de la palabra y he encontrado en los concursos literarios, una plataforma para poder compartir mis obras'. El Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín, convocado por el Ministerio de Cultura, reconoce cada año a los autores que enriquecen la literatura dirigida a niños y jóvenes, fomentando la imaginación, la lectura y el rescate de valores culturales.