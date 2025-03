El arte como educación

Esta semana se dieron varios acontecimientos: los estudiantes volvieron a las aulas, la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof) anunció que no descarta una huelga contra el proyecto de ley que aumentaría la edad de jubilación y eliminaría el sistema solidario de pensiones, los universitarios protestaron contra el alza en el precio del combustible y Estados Unidos siguió amenazando con tomarse nuestro canal por la fuerza.

Coleccionar una época

Espacio Arte, en la calle Belén del corregimiento de San Francisco, presenta “Relaciones originarias”, una muestra pictórica de obras latinoamericanas y panameñas cuidadosamente seleccionada de la extraordinaria y enorme colección del arquitecto Marcelo Narbona (1931-2021), un notorio mecenas y apasionado del arte pictórico. La curaduría estuvo a cargo de dos experimentadas curadoras: la panameña Gladys Turner Bosso, cofundadora de SIMBIÓTICA, “programa de acompañamiento a procesos de investigación artística”, quien ha realizado un gran número de proyectos artísticos en toda la región centroamericana, y la cubana Sandra García Herrera, encargada de curar la colección de la Fundación Los Carbonell, a quien conocí en 2019 cuando participamos en “Detrás del Muro”, proyecto de arte público en el marco de la Bienal de La Habana, fundado por el reconocido gestor y curador habanero, Juanito Delgado, quien murió demasiado pronto por complicaciones de Covid en 2021.

Turner Bosso explica que fue muy difícil hacer la selección, no solo por la gran cantidad de obras en la colección del arquitecto Narbona –más de tres mil– sino por su gran calidad. Al final, ambas curadoras hicieron su lista de piezas favoritas y coincidieron en casi todas. El resultado es una exposición formada por obras bidimensionales de distintos tamaños y técnicas, creadas por importantes artistas de la talla de Wifredo Lam, Raúl Vásquez, Priscilla Monge, Fernando de Szyszlo, Victoria Suescum, José Bedia, Moisés Barrios, Julio Zachrisson y Gustavo Araujo, por nombrar apenas un puñado.

“Relaciones originarias”, que da nombre a esta espléndida muestra colectiva, proviene del título de una pintura abstracta de Juan Carlos Marco (1930-2021), argentino radicado en Panamá, ya que fue la primera obra que adquirió Marcelo Narbona. Este “origen” y sus “relaciones” fueron los puntos de partida del viaje artístico del coleccionista, quien a lo largo de muchos años logró consolidar su visión personal, capturando, sobre todo, la particular y compleja estética del arte latinoamericano en las décadas de 1980 y 1990, aunque su colección también posee valiosas obras pertenecientes a décadas anteriores a estas, y más allá del siglo XX.

No hay espacio para más, así que me limito a detenerme en dos obras a manera de ilustración. Una de las piezas más hermosas y perturbadoras es Caracolario # 2 (El hombre y el caracol) (1990), un gran óleo de Victoria Suescum (Panamá 1961)). Pintura semiabstracta e íntima, conforma un cuadrado casi perfecto en el que, de un fondo oscuro sobresalen complejas capas de grises y blancos; brochazos intensos como una sábana desordenada o nubes que anuncian tormenta. Conviven también amarillos, naranjas y marrones. Una mano gruesa y masculina es la única pista ligada al título y, sin embargo, al otro lado del lienzo cuelgan figuras, amenazantes y sobre líneas acaracoladas, que parecen apuntar al sexo masculino: ¿erotismo y tensión amorosa? Banana Storm (1999), de Moisés Barrios (Guatemala, 1946) es otro notable óleo sobre tela en gran formato. Muestra un avión de combate oxidado y con piel de guineo o plátano, armado con misiles y estacionado en lo que parece un desierto ocre y abstracto, en apariencia monocromático. La pintura de Barrios comenta la nefasta influencia política y militar de las compañías bananeras en America Central durante el siglo XX, con el lenguaje propio del arte pop, y nos recuerda que las dictaduras y las intervenciones militares extranjeras empujadas por intereses corporativos estadounidenses no son cosas del pasado, como lo estamos viviendo hoy.