El arte de valorarse: frases que definen a las personas con alta autoestima

Suelo ver frecuentemente, casos en los cuales las personas se sienten en la encrucijada de complacer a los demás, de hecho, me ha pasado a mí también y me ha tomado mucho trabajo trabajar sobre eso y cambiarlo. Decir “sí” de forma automática, el autorrespeto surge como un acto de valentía.

Cuando comencé a poner límites, me encontré con personas que creían que era arrogante o me creía superior; para mí se trataba de integridad, de ser coherente conmigo misma y mantenerme fiel a mis propios valores y necesidades, incluso cuando lo más fácil sería ceder para evitar el conflicto.

Las personas con un sólido sentido de valor propio no temen usar su voz. La clave está en la forma: se puede ser firme sin ser rudo.

A continuación, comparto algunas frases que las personas con alto autorrespeto no temen decir y que puedes comenzar a aplicar:

1.⁠ ⁠El poder de la pausa

Decir “Déjame pensarlo” o “Necesito más claridad antes de responder” demuestra que valoras tu proceso de toma de decisiones. No permites que la urgencia de otros se convierta en tu estrés. Esta pausa es un signo de sabiduría y discernimiento, no de indecisión.

2.⁠ ⁠Estableciendo límites sin disculpas

Cuando algo no encaja con tus planes, valores o energía, la frase “Eso no funciona para mí” es una herramienta esencial. Del mismo modo, admitir “No me siento cómodo con eso” es el pilar de la salud mental. Las personas que se respetan saben que no deben abandonar sus fronteras solo para evitar que otros se sientan incómodos.

3.⁠ ⁠Comunicación clara y directa

El autorrespeto brilla en la confrontación saludable. Frases como “Estoy abierto al feedback, no a la crítica” o “Ese comentario no me sentó bien” permiten nombrar el impacto de una acción sin asumir intenciones ocultas. Se trata de limpiar el canal de comunicación y proteger tu paz mental.

4.⁠ ⁠Saber cuándo retirarse

No todas las discusiones merecen tu energía. Decir “Voy a retirarme de esta conversación” es una muestra de control emocional. Asimismo, si el tono se vuelve irrespetuoso, establecer una condición clara como “Puedes hablarme de otra manera, o podemos hablar en otro momento” pone un alto definitivo al maltrato.

El respeto por uno mismo no es una actuación para los demás; es un compromiso interno. Es elegir la autenticidad sobre la conveniencia. Al integrar estas frases en nuestro vocabulario, no solo protegemos nuestro bienestar, sino que enseñamos a los demás cómo deben tratarnos.

Si bien mi recomendación es siempre trabajar esto con un profesional, terapeuta, mentor, coach, puedes mientras tanto comenzar a aplicarlas y ver el efecto que comienza a tener en tu vida. ¡Sin culpa!

Comienza a usarlas y revisa qué sucede como respuesta y qué sucede cuando te respetas.

La felicidad y paz que genera darte el espacio que necesitas y mereces no tiene precio.

Y ya sabes, si quieres trabajar este tema puedes contactarme y lo trabajamos en conjunto.

¡Buen fin de semana!