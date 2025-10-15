El buque escuela B.A.P. Unión llega a Panamá con una ceremonia en Amador

El buque escuela B.A.P. Unión atracó este miércoles 15 de octubre en la Terminal de Cruceros de Amador con una ceremonia de bienvenida a la que asistieron diversos invitados como la diputada Walkiria Chandler y el embajador de Perú en Panamá, Mario López Chavarry.

Conocido como el velero más grande y rápido de América, el buque escuela B.A.P. Unión llega a Panamá para complemetar la formación integral de los cadetes, quienes recorrieron a lo largo de este año 10 puertos en 8 países de América y Europa. Panamá es la última escala de este viaje antes de retornar al puerto peruano de Callao.

Además, los panameños podrán visitar la embarcación en una jornada de puertas abiertas que se llevará a cabo este jueves 16 de octubre, de 10:00 am a 6:00 pm. El acceso es gratuito. Una visita que no se limitará a los aspectos meramente marítimos, sino que también ofrecerá una ventana a las cualidades gastronómicas, culturales y turísticas que tiene para ofrecer el Perú mediante su salón Casa Perú, gestionado por la Oficina Comercial del Perú, PROMPERÚ.