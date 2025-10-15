  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura
PANAMÁ

El buque escuela B.A.P. Unión llega a Panamá con una ceremonia en Amador

El buque escuela B.A.P. Unión llegó a Panamá a eso de las 7:30 am.
El buque escuela B.A.P. Unión llegó a Panamá a eso de las 7:30 am. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
A la ceremonia asistieron diversos invitados como la diputada Walkiria Chandler y el embajador de Perú en Panamá Mario López Chavarry.
A la ceremonia asistieron diversos invitados como la diputada Walkiria Chandler y el embajador de Perú en Panamá Mario López Chavarry. José Vilar | La Estrella de Panamá
Por
José Vilar
  • 15/10/2025 12:34
Los panameños podrán visitar la embarcación mañana, desde las 10:00 am hasta las 6:00 pm

El buque escuela B.A.P. Unión atracó este miércoles 15 de octubre en la Terminal de Cruceros de Amador con una ceremonia de bienvenida a la que asistieron diversos invitados como la diputada Walkiria Chandler y el embajador de Perú en Panamá, Mario López Chavarry.

Conocido como el velero más grande y rápido de América, el buque escuela B.A.P. Unión llega a Panamá para complemetar la formación integral de los cadetes, quienes recorrieron a lo largo de este año 10 puertos en 8 países de América y Europa. Panamá es la última escala de este viaje antes de retornar al puerto peruano de Callao.

Además, los panameños podrán visitar la embarcación en una jornada de puertas abiertas que se llevará a cabo este jueves 16 de octubre, de 10:00 am a 6:00 pm. El acceso es gratuito. Una visita que no se limitará a los aspectos meramente marítimos, sino que también ofrecerá una ventana a las cualidades gastronómicas, culturales y turísticas que tiene para ofrecer el Perú mediante su salón Casa Perú, gestionado por la Oficina Comercial del Perú, PROMPERÚ.

La sala ‘Casa Perú’ promociona los productos peruanos en alta mar.
La sala ‘Casa Perú’ promociona los productos peruanos en alta mar. José Vilar | La Estrella de Panamá.

El capitán del B.A.P. Unión, Juan Roncagliolo Gómez, apuntó que esta era la séptima vez que se encontraba en tierras panameñas. “En Panamá, queremos abrir las puertas del público en general para que conozcan de cerca la cultura y la historia peruana”, resaltó.

Por su parte, el comisionado del Estado Mayor del Servicio Nacional Aeronaval José Rodríguez consideró que la visita del buque de la Marina de Guerra de Perú reafirma los lazos históricos entre ambos países y promueve aún más la cooperación entre Panamá y Perú.

En este sentido, el embajador del Perú en Panamá Mario López Chavarry expresó que con esta visita, Perú decide contribuir al entendimiento mutuo entre los dos países en momentos en los que se requiere la unidad para el progreso, desarrollo y bienestar para el pueblo peruano.

Lo Nuevo