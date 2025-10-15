El buque escuela B.A.P. Unión llega a Panamá con una ceremonia en Amador

Por su parte, <b>el comisionado del Estado Mayor del Servicio Nacional Aeronaval José Rodríguez </b>consideró que la visita del buque de la Marina de Guerra de Perú reafirma los lazos históricos entre ambos países y promueve aún más la cooperación entre Panamá y Perú.En este sentido,<b> el embajador del Perú en Panamá Mario López Chavarry expresó que con esta visita</b>, Perú decide contribuir al entendimiento mutuo entre los dos países en momentos en los que se requiere la unidad para el progreso, desarrollo y bienestar para el pueblo peruano.