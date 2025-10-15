En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 15 de octubre 2025

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este miércoles 15 de octubre de 2025, el sorteo ordinario de miercolito correspondiente al número 3034.

Primer Premio - 7707

Letras - DAAB

Serie - 18

Folio - 9

Segundo Premio - 9577

Tercer Premio - 3310

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.