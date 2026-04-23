‘El Corsario’ llega por primera vez a Panamá: así se prepara el Ballet Nacional

La trama de ‘El Corsario’ se centra en el poema homónimo del británico romanticista Lord Byron que se centra en la historia del temido corsario Conrad en su expedición contra los turcos. En medio de una expedición, en la que libera a mujeres esclavizadas, es capturado y condenado a muerte por Gulnare, una esclava que se enamora de él. Ella es capaz de hacer cualquier cosa por su enamorado, a tal grado que asesina al pachá, el término bajo el que se conocía en la época a un alto cargo militar del Imperio Otomano.

El espectáculo – que se llevará a cabo entre el 7 y el 9 de mayo en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa – es una obra original del coreógrafo francés Marius Petipa y ruso Peter Gusev, y será traído al país de la mano de más de 40 bailarines del BNP guiados por la coreografía de David Makhateli y la dirección artística de Sasa Adamovic. Una obra cuyas partituras fueron diseñadas por el compositor francés Adolphe Adam. El mismo que estuvo detrás de otras obras icónicas del ballet mundial como ‘Giselle’ o ‘La Hija del Danubio’, entre otros.

La mañana de ayer en el Teatro Nacional estuvo más animada que de costumbre. La razón: el Ballet Nacional de Panamá (BNP) abrió sus puertas para mostrar cómo se está preparando de cara a la puesta en escena de la obra ‘El Corsario’, la cual se estará presentando por primera vez en Panamá.

La dedicación sobre el escenario

Mientras poco a poco iba llegando el público – el cual su mayoría eran estudiantes de educación primaria y secundaria de varias escuelas públicas y privadas del país, así como personas de la tercera edad – los 49 bailarines del BNP mostraban su mejor talento a medida que procedían a realizar tanto el calentamiento corporal como el ensayo general de los dos actos bajo los que se compone ‘El Corsario’. Muchos de los actuales integrantes del Ballet Nacional conforman una generación joven que se ha ido incorporando al cuerpo nacional de danzas desde hace dos años, dando lugar a una fusión de juventud y veteranía en las tablas.

Es así que, a medida que iban cambiando los fondos del escenario y sus instructores les corregían lo necesario, los bailarines lo ponían todo sobre el escenario, ganando así el aplauso de los asistentes que pudieron verles desde los distintos palcos del Teatro Nacional.

La jornada de puertas abiertas del BNP se enmarca en la celebración del Día Mundial de la Danza, el cual originalmente se conmemora cada 29 de abril con una serie de actividades que también realizan otras compañías de danza a nivel internacional.

La directora de la Compañía Nacional de Danzas Gloria Barrios se mostró conmovida al ver el asombro de los niños que se mostraban maravillados no solo ante el talento que se desplegó en el escenario, sino en la majestuosidad que en sí representa el edificio del Teatro Nacional, inaugurado en el año 1908. Uno de los detalles que más llamó la atención de los estudiantes fue el lienzo pintado en óleo sobre tela denominado ‘El nacimiento de la República’ - realizado por el artista panameño Roberto Lewis – el cual adorna el techo del Teatro.

“Lo más importante es acercar al público al teatro, para que pueda vivir estos ensayos, que son fundamentales. Ha sido realmente maravilloso ver la actitud y el asombro, sobre todo de los niños. Tenemos niños muy pequeños que, al entrar al teatro, lo primero que dijeron fue: ‘¡Wow!’, impresionados por la belleza del Teatro Nacional. Lo mismo ha ocurrido con los adultos mayores, que también merecen estar hoy aquí con nosotros”, expresó Barrios a La Estrella de Panamá.

La directora de la Compañía Nacional de Danzas también hizo hincapié en la satisfacción que reciben los bailarines al recibir los aplausos del público ya que, en sí, la danza es una disciplina que requiere de ímpetu, esfuerzo y dedicación.

“Solo cuando el público se acerca a este tipo de ensayos, tiene la oportunidad de ver todo lo que implica preparar una producción. (...) Durante la jornada, se hacen pausas cuando sea necesario para corregir. Los maestros pueden indicar a los bailarines ajustes como ‘sube más la pierna’, ‘baja más’, o ‘salta más alto’. Este tipo de indicaciones forma parte de nuestra rutina diaria. Por eso, es muy importante que el público tenga la posibilidad de adentrarse en el rigor de la danza”, explicó.