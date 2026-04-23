‘El Corsario’ llega por primera vez a Panamá: así se prepara el Ballet Nacional

La mañana de ayer en el Teatro Nacional estuvo más animada que de costumbre. La razón: el Ballet Nacional de Panamá (BNP) abrió sus puertas para mostrar cómo se está preparando de cara a la puesta en escena de la obra ‘El Corsario’, la cual se estará presentando por primera vez en Panamá. El espectáculo – que se llevará a cabo entre el 7 y el 9 de mayo en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa – es una obra original del coreógrafo francés Marius Petipa y ruso Peter Gusev, y será traído al país de la mano de más de 40 bailarines del BNP guiados por la coreografía de David Makhateli y la dirección artística de Sasa Adamovic. Una obra cuyas partituras fueron diseñadas por el compositor francés Adolphe Adam. El mismo que estuvo detrás de otras obras icónicas del ballet mundial como ‘Giselle’ o ‘La Hija del Danubio’, entre otros.La trama de ‘El Corsario’ se centra en el poema homónimo del británico romanticista Lord Byron que se centra en la historia del temido corsario Conrad en su expedición contra los turcos. En medio de una expedición, en la que libera a mujeres esclavizadas, es capturado y condenado a muerte por Gulnare, una esclava que se enamora de él. Ella es capaz de hacer cualquier cosa por su enamorado, a tal grado que asesina al pachá, el término bajo el que se conocía en la época a un alto cargo militar del Imperio Otomano.