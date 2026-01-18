  1. Inicio
PANAMÁ

El Desfile de las Mil Polleras celebra 45 años de tradición en Las Tablas

Las Tablas conmemora 45 años del Desfile de las Mil Polleras
Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/01/2026 11:15
El Desfile de las Mil Polleras llenó las calles de Las Tablas de tradición, color y orgullo nacional, reafirmando el valor de la pollera como símbolo cultural del país.

Las calles de Las Tablas se convirtieron nuevamente este sábado en el epicentro del folclor panameño con la celebración del Desfile de las Mil Polleras, una manifestación cultural que, entre música de tunas, encajes al viento y aplausos del público, reunió a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

El evento, organizado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) en coordinación con el Ministerio de Cultura (MiCultura) y autoridades locales, congregó a portadoras de polleras provenientes de diversas regiones del país.

A lo largo del recorrido, murgas, conjuntos típicos y artesanos acompañaron la jornada, exhibiendo la diversidad y riqueza de este traje emblemático mediante expresiones como la pollera de gala, montuna, blanca, zurcida y congo, entre otras variantes tradicionales.

La apertura del desfile estuvo a cargo de la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, quien fungió como abanderada oficial y encabezó la comitiva junto al reconocido artesano Tito Combe, destacado por su trayectoria en la confección de tembleques y la orfebrería tradicional. También participó la administradora de la Autoridad de Turismo, Gloria De León.

Durante la actividad, la ministra Herrera resaltó que el Desfile de las Mil Polleras representa un espacio vivo de reconocimiento al trabajo artesanal, al valor de la familia y a la memoria colectiva del país. Asimismo, subrayó la creciente participación de niñas y jóvenes, elemento clave para garantizar la preservación y continuidad de esta tradición cultural.

La Ministra de Cultura María Eugenia Herrera junto a la Administradora General de la Autoridad de Turismo de Panamá Gloria María De León en el Desfile de las Mil Polleras 2026.
La Ministra de Cultura María Eugenia Herrera junto a la Administradora General de la Autoridad de Turismo de Panamá Gloria María De León en el Desfile de las Mil Polleras 2026. Cedida

Más allá de su relevancia cultural, el desfile generó un significativo impacto económico en la región de Azuero. Hoteles, restaurantes y comercios locales reportaron una alta afluencia de visitantes durante el fin de semana, consolidando el evento como uno de los principales impulsores del turismo cultural en Panamá.

En ese sentido, la Autoridad de Turismo continúa promoviendo el posicionamiento del Desfile de las Mil Polleras como un producto turístico-cultural de proyección nacional e internacional, reforzando su valor como símbolo de identidad y patrimonio del país.

La comitiva avanzó entre banderas, música de tunas y el entusiasmo del público, dando inicio a una jornada que celebró la tradición, el arte y el orgullo panameño.

