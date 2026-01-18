El Desfile de las Mil Polleras celebra 45 años de tradición en Las Tablas

Las calles de Las Tablas se convirtieron nuevamente este sábado en el epicentro del folclor panameño con la celebración del Desfile de las Mil Polleras, una manifestación cultural que, entre música de tunas, encajes al viento y aplausos del público, reunió a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

El evento, organizado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) en coordinación con el Ministerio de Cultura (MiCultura) y autoridades locales, congregó a portadoras de polleras provenientes de diversas regiones del país.

A lo largo del recorrido, murgas, conjuntos típicos y artesanos acompañaron la jornada, exhibiendo la diversidad y riqueza de este traje emblemático mediante expresiones como la pollera de gala, montuna, blanca, zurcida y congo, entre otras variantes tradicionales.

La apertura del desfile estuvo a cargo de la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, quien fungió como abanderada oficial y encabezó la comitiva junto al reconocido artesano Tito Combe, destacado por su trayectoria en la confección de tembleques y la orfebrería tradicional. También participó la administradora de la Autoridad de Turismo, Gloria De León.

Durante la actividad, la ministra Herrera resaltó que el Desfile de las Mil Polleras representa un espacio vivo de reconocimiento al trabajo artesanal, al valor de la familia y a la memoria colectiva del país. Asimismo, subrayó la creciente participación de niñas y jóvenes, elemento clave para garantizar la preservación y continuidad de esta tradición cultural.