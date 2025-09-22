El festival Centroamérica Cuenta celebra en Madrid el centenario de Ernesto Cardenal

El festival literario Centroamérica Cuenta regresa a Madrid por quinta vez y lo hace con un homenaje especial al poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal, de cuyo nacimiento se cumplen cien años.El encuentro, que se inaugura este lunes y se extendió hasta el 26 de septiembre con sedes en Casa de América y CentroCentro, reúne a escritores y artistas de Iberoamérica para dialogar sobre literatura, memoria, democracia y migración.'El festival está íntimamente ligado a la defensa de la cultura como motor democrático', dijo a EFE la directora de Centroamérica Cuenta, Claudia Neira, al recordar que el festival fue fundado en 2013 en Managua, la capital de Nicaragua, y desde 2017 se realiza 'en el exilio'.Para Neira, la cultura mantiene viva a Centroamérica y permite que 'no sea únicamente vista como sinónimo de dictaduras, huracanes o narcotráfico', sino como un espacio de 'creación, resistencia y pluralidad de voces'.En este sentido, Neira afirma que el festival conecta directamente con la figura de Cardenal (1925-2020), que concibió la fe y el arte como instrumentos de transformación social.'Cardenal fue un ejemplo de compromiso y de entrega, revolucionó la manera de hacer poesía y la manera de vivir la religión, siempre en diálogo con la comunidad y con su entorno. Al cumplirse cien años de su natalicio, era la mejor manera de honrarlo', explicó Neira.El homenaje incluye la exposición ‘De Mancarrón a Madrid: 100 años de Ernesto Cardenal’, de la fotógrafa panameña Sandra Eleta.Son diez imágenes en blanco y negro tomadas en 1974 en el archipiélago nicaragüense de Solentiname -donde Cardenal fundó una comunidad- y exhibidas por primera vez en Madrid.En ellas Cardenal, uno de los principales exponentes de la poesía latinoamericana, es retratado tanto en su faceta como sacerdote como en la de artista.