El Festival de la Mejorana celebra 75 años aportando a la identidad cultural

Una contribución a la cultura y al turismo

Luzmaría Saavedra, la reina

La reina del Festival Nacional de la Mejorana 2024, Luzmaría Saavedra es la representante de una familia con profundas raíces en la historia del tradicional evento. Tiene 20 años y cursa el cuarto año de Ingeniería en Construcción Naval y Reparación de Buques en la Universidad Marítima Internacional de Panamá, pero su conexión con el festival es la herencia cultural que le ha dejado su familia.

“Cuando tenía tres meses de nacida me pusieron mi primera pollera”, comparte Saavedra, recordando cómo su familia ha estado involucrada en el festival durante generaciones. Con una dinastía de más de 20 reinas que han sido parte de este evento. “Tres de los concursos más prestigiosos están relacionados con mi familia. Uno fue de mi tatarabuelo, y otros han sido de algunos tíos”.

Ella ha sido testigo de la evolución de este evento desde niña. “Siempre he estado vinculada al festival. Mi abuelo fue parte del comité organizador hace muchos años. He escuchado grabaciones de los creadores de este festival, así que siempre me ha llamado mucho la atención”, expresa con orgullo.

Para la reina, el Festival de la Mejorana es un “sentimiento que se respira en cada esquina de Guararé. Si alguien me pregunta, le diría que vaya. Si va, va a querer volver. Se va a enamorar de Guararé y del festival porque no hay nada igual”, asegura.

En los días del festival, la música y las tradiciones folklóricas son las protagonistas. “Durante esos días, no se escucha otro tipo de música. Preservamos nuestra tradición folclórica. A diferencia de otros festivales, donde se escucha reggae o música contemporánea, aquí solo se escucha folklore”.